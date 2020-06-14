George Floyd'un ölümü: Trump'ın tavrı, yeniden seçilmesini engelleyebilir mi?

ABD Başkanı Donald Trump için son birkaç hafta zorlu geçti. Bir dizi kamuoyu yoklamalarından gelen kötü haberlerin yanı sıra, kampanya ekibi içinde kaos yaşandığı haberleri de geldi. Ve başkanlık dönemi bitmek bilmeyen krizlerle geçti. Peki, Trump'ın yeniden seçilmesi ciddi bir tehlike altında mı?

Donald Trump içgüdülerine dayanan bir siyasetçi. Dört yıl önce, aday havuzunun el altından, tüm beklentileri ve tahminleri yanıltarak, partisinin başkanlık adayı olarak çıkmış ve en nihayetinde Beyaz Saray'ı kazanmıştı.

Böyle bir başarının, bir insana kendi yargılarına daha çok güvenmesini beraberinde getireceğini söylemeye gerek yok.

Geçmişe bakıldığında, Temmuz 2015'te Trump'ın tüm o tartışmalardan, isim takmalarından, kavgalarından ve ölçüsüz Twitter mesajlarından sıyrılıp, geriden gelerek Kasım ayında zafere uzanması, Trump için net bir yöntem olabilir.

Uzmanlar haksızdı ve o haklıydı.

Trump büyük meselelerde kesinlikle haklıydı. Ülkede ulusal ruh halinin siyasi kurulu düzene karşı kaydığı bir seçimde, dışarıdan gelen bir aday olarak yarıştı. Bunu sezdi ve kazanç sağladı, ancak başarısı yol boyunca yaptığı hataların ve yanlış adımların üstünü örtüyor olabilir.