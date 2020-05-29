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George Floyd'un ölümünden sorumlu polis gözaltına alındı

29.05.2020 22:25 | Son Güncelleme

ABD'nin Minneapolis kentinde George Floyd'un boğazına ayağıyla bastırak ölümüne yol açan polis memuru gözaltına alındı.

Floyd'un ölümü kentte geniş çaplı gösterilere neden oluyor.ABD'de Minnesota eyaletinin güvenlik makamları, Minneapolis kentinde 46 yaşındaki Afroamerikalı George Floyd'un ölümünden sorumlu tutulan polis memuru Derek Chauvin'in gözaltına alındığını açıkladı.

Ülkede tepkilere ve protesto gösterilerine yol açan Floyd'un maruz kaldığı şiddet 10 dakikalık bir video kaydıyla sosyal medyaya da yansımıştı. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde polis, elleri kelepçeli olan 46 yaşındaki Floyd'un dakikalarca boynuna bastırırken Floyd'un "Nefes alamıyorum" dediği duyuluyordu. Floyd, hastaneye kaldırıldıktan kısa bir süre sonra ölmüştü.

Olay sonrasında gözaltı işlemini yapan dört polis memuru görevden alınmıştı.

Siyahlara yönelik polis şiddeti

Floyd'un öldürülmesi, ABD'de daha sonra siyahlara karşı uygulanan polis şiddeti vakalarını hatırlattı. 2014 yılında New York kentinde Eric Garner adlı silahsız siyah kişi de polis tarafından gözaltı sırasında öldürülmüştü. Polisin kafasını yere bastırdığı Garner’ın son sözleri de "Nefes alamıyorum" olmuştu. George Floyd’un sahtecilikle ilgili bir soruşturma kapsamında aranan bir kişinin profiline uyduğu gerekçesiyle polis tarafından gözaltına alındığı belirtiliyor.

Minnesota'daki gösteriler

Floyd'un ölümü Minneapolis kentinde geniş çaplı gösterilere yol açıyor. Protesto gösterilerine şiddet karışarak durumun kontrol dışına çıkması üzerine kentte acil durum ilan edildi ve Minnesota Valisi Tim Walz bir kararnameyle Ulusal Muhafızları devreye soktuğunu açıkladı.

Minnesota eyaletinin çeşitli bölgelerinde de polisle göstericiler arasında çatışmalar çıkarken yağmalama ve kundaklama olayları yaşandı.

Öte yandan New York Valisi Adrew Cuomo, gösterilerde şiddete ve yağmalama gibi kriminal olaylara karışanları dışında tutarak barışçıl eylemler düzenleyenlere destek sözü verdi. "Artık yeter. Bu ülke bundan daha iyisi" diyen Cuomo, bunun münferit bir olay olarak nitelenemeyeceğini, siyahlara yönelik polis şiddetinin son halkası olduğunu diye getirdi.

dpa,AFP/HS,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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