George Hotz: 'Kabus çocuk'tan sürpriz istifa! Stajının sonunu getiremedi

"Kabus çocuk" demekte sakınca görmediğimiz George Hotz Twitter'daki stajından istifa ettiğini duyurdu. Amerikalı hacker George Hotz yıllar önce iPhone'un sim kilidini ve PS3'ü kırmış ve adeta "kabus çocuk" lakabının hakkını vererek büyük şirketler için kabus olmuştu. Ancak Kısa bir süre önce Twitter'da staja başlayan Hotz, teknoloji dünyasının oldukça dikkatini çeken Twitter'daki stajının artık sonuna geldi.

Kişisel Twitter hesabından duyuru yapan George Hotz, Twitter'dan istifa ettiğini açıkladı. Hotz, "Orada yapabileceğim gerçek bir etki olduğunu düşünmedim." dedi. Ayrıca GitHub profilinin kan kaybettiğini ve bunun üzücü olduğunu, kodlamaya geri döneceğini söyledi.

Resigned from Twitter today. Appreciate the opportunity, but didn’t think there was any real impact I could make there. Besides, it was sad to see my GitHub withering. Back to coding! pic.twitter.com/Jbs9LxNB2K

'Kabus Çocuk' Hotz, Twitter CEO'su Elon Musk'ın şirketin "son derece sert" olması gerektiği yönündeki açıklamasına desteğini dile getirmişti. Daha sonra ise Twitter'a katılmıştı.

18 Kasım'da Hotz, resmi olarak Twitter için çalıştığını söylemişti. Bundan üç gün sonra Hotz, Musk'ın kendisine iki görev verdiğini ve bunları bitirmek için gerçekten 12 haftası olduğunu dile getirmişti. Bu görevler ise Twitter'daki arama motorunu düzeltmek ve Twitter'da oturum açmadan gezen kullanıcıların karşısına çıkan açılır pencereyi düzeltmek olarak sıralanmıştı.

that’s what Elon told me my job was, and I will try my hardest to do it. I have 12 weeks



also trying to get rid of that nondismissable login pop up after you scroll a little bit ugh these things ruin the Internet https://t.co/vZbSfEqlfW