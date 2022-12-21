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George Hotz: 'Kabus çocuk'tan sürpriz istifa! Stajının sonunu getiremedi

21.12.2022 12:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerikalı hacker George Hotz, genç yaştayken iPhone'u ve PlayStation 3'ü kırmış ve dev şirketler için adeta "kabus çocuk"a dönüşmüştü. George Hotz, son olarak Elon Musk tarafından satın alınan Twitter'da staja başlamıştı. Daha önce Facebook tarafından işe de alınan "Kabus Çocuk" Hotz, şimdi ise Twitter'dan sürpriz bir duyuru yaptı. O duyuruya göre George Hotz, Twitter'daki stajından istifa etti.

George Hotz: 'Kabus çocuk'tan sürpriz istifa! Stajının sonunu getiremedi

"Kabus çocuk" demekte sakınca görmediğimiz George Hotz Twitter'daki stajından istifa ettiğini duyurdu. Amerikalı hacker George Hotz yıllar önce iPhone'un sim kilidini ve PS3'ü kırmış ve adeta "kabus çocuk" lakabının hakkını vererek büyük şirketler için kabus olmuştu. Ancak Kısa bir süre önce Twitter'da staja başlayan Hotz, teknoloji dünyasının oldukça dikkatini çeken Twitter'daki stajının artık sonuna geldi.

'KABUS ÇOCUK' TWITTER'DAN İSTİFA ETTİ!

Kişisel Twitter hesabından duyuru yapan George Hotz, Twitter'dan istifa ettiğini açıkladı. Hotz, "Orada yapabileceğim gerçek bir etki olduğunu düşünmedim." dedi. Ayrıca GitHub profilinin kan kaybettiğini ve bunun üzücü olduğunu, kodlamaya geri döneceğini söyledi.

GEORGE HOTZ'UN TWITTER STAJININ HİKAYESİ

'Kabus Çocuk' Hotz, Twitter CEO'su Elon Musk'ın şirketin "son derece sert" olması gerektiği yönündeki açıklamasına desteğini dile getirmişti. Daha sonra ise Twitter'a katılmıştı.

Musk2

18 Kasım'da Hotz, resmi olarak Twitter için çalıştığını söylemişti. Bundan üç gün sonra Hotz, Musk'ın kendisine iki görev verdiğini ve bunları bitirmek için gerçekten 12 haftası olduğunu dile getirmişti. Bu görevler ise Twitter'daki arama motorunu düzeltmek ve Twitter'da oturum açmadan gezen kullanıcıların karşısına çıkan açılır pencereyi düzeltmek olarak sıralanmıştı.

Hotz'un işe giriş tarihini 18 Kasım olarak kabul edersek, 12 haftalık görevinin yaklaşık beş buçuk haftasını Twitter'da geçirdiği sonucuna ulaşıyoruz. Hotz'un bu süre zarfı içerisinde Twitter'ın arama motorunu düzeltip düzeltmediği ise bilinmiyor. Ancak kullanıcılar artık oturum açmadan Twitter'a girdiklerinde çıkan açılır pencere kapatıp Twitter'da gezinmeye devam edebiliyorlar.

George Hotz

MUSK'A ÖZENMİŞ, ANKET YAPMIŞTI

Kabus Çocuk George Hotz aslında geçtiğimiz günlerde Twitter'dan ayrılmayı düşündüğünün sinyallerini vermişti. Musk'ın istifa anketini kendisine uyarlayan Hotz, "Bir Twitter stajyeri olarak istifa etmeli miyim?" diyerek bir anket açmış ve "Bu anketin sonuçlarına uyacağım. Şaka değil." demişti. Anketten ise yüzde 36,4 evet, yüzde 63,6 oranında hayır çıkmıştı.

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Ayrıca Hotz'un Twitter'ın Instagram bağlantılarını yasaklayan politikasından da memnun olmadığı belirtiliyor. Twitter daha sonra bu politikasını geri çekmişti.

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