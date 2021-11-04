HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. George Soros dahil 18 milyardere Kovid-19 yardım çeki gönderilmiş

George Soros dahil 18 milyardere Kovid-19 yardım çeki gönderilmiş

04.11.2021 23:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'de, aralarında iş insanı George Soros'un da bulunduğu en az 18 milyardere ve 270 multimilyonere, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle düşük gelirlilere yapılan para yardımlarından gönderildiği bildirildi.

George Soros dahil 18 milyardere Kovid-19 yardım çeki gönderilmiş

ProPublica'nın ABD Vergi Dairesi kayıtlarına dayandırdığı habere göre, Soros'a, vergi sistemindeki boşluklardan kaynaklı nedenlerle yıllık kazancı en fazla 75 bin dolar olan kişilere yapılan 1200 dolarlık teşvik çeklerinden 2 veya 3 defa yollandığı tespit edildi.

ZENGİNLERE PARA YARDIMI

Aynı kayıtlara göre, aralarında Irak'ta katliamlara karışmakla eleştirilen özel güvenlik şirketi Blackwater'ın eski CEO’su Erik Prince, Lehman Brothers'ın eski CEO'su Dick Fuld gibi kamuoyunda tanınan zenginlerin de bulunduğu 18 milyardere ve 270 multimilyonere söz konusu teşvik çeklerinden gönderildi.

Haberde, Soros'un net varlığının 9 milyar dolara yakın olduğu bilgisi paylaşıldı.

Soros'un sözcüsü, ortaya çıkan yardımlarla ilgili "George, teşvik çeklerini geri gönderdi. O kesinlikle böyle bir talepte bulunmadı." açıklamasında bulundu. (AA)

George Soros’a bombalı suikast girişimi!George Soros’a bombalı suikast girişimi!


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eşini aldatan kadına kötü haberEşini aldatan kadına kötü haber
PARTNER"Bebek akrep burcu olmasın diye dua ediyoruz""Bebek akrep burcu olmasın diye dua ediyoruz"
DSÖ'den korkutan açıklama! "Çok endişe verici" deyip tarih verdilerDSÖ'den korkutan açıklama! "Çok endişe verici" deyip tarih verdiler
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Milyoner Arda bakın şimdi ne yapıyor!

Milyoner Arda bakın şimdi ne yapıyor!

Erdoğan'dan memur maaşı açıklaması

Erdoğan'dan memur maaşı açıklaması

Filistin'de Osmanlı askerinin müthiş hikayesi!

Filistin'de Osmanlı askerinin müthiş hikayesi!

İstanbul'da dikkat çeken görüntü! Osman Nuri Kabaktepe ve Canan Kaftancıoğlu el sıkıştı

İstanbul'da dikkat çeken görüntü! Osman Nuri Kabaktepe ve Canan Kaftancıoğlu el sıkıştı

4 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı

4 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı

Fatih Altaylı'dan Eyüp Aksu'ya sert tepki: O taksilere sen bindir karını, kızını

Fatih Altaylı'dan Eyüp Aksu'ya sert tepki: O taksilere sen bindir karını, kızını

İlginizi Çekebilir

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

İnsanlık dramı! 9 yaşındaki kızını 55 yaşındaki adama sattı

İnsanlık dramı! 9 yaşındaki kızını 55 yaşındaki adama sattı

Evde ısı yalıtımı için kullanabilecekleriniz

Evde ısı yalıtımı için kullanabilecekleriniz

Ekrem İmamoğlu rest çekti: Asla vazgeçmeyeceğim

Ekrem İmamoğlu rest çekti: Asla vazgeçmeyeceğim

Yeni görüntüler ortaya çıktı! Dehşet anları saniye saniye böyle kaydedildi

Yeni görüntüler ortaya çıktı! Dehşet anları saniye saniye böyle kaydedildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan görevden almıştı, Naci Ağbal'a yeni görev!

Cumhurbaşkanı Erdoğan görevden almıştı, Naci Ağbal'a yeni görev!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.