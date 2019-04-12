Georgetown'da satılan kölelerin soyundan gelenler için tazminat fonu

ABD'nin başkenti Washington'da bulunan Georgetown Üniversitesi öğrencileri, okulun 1838'de sattığı kölelerin soyundan gelen kişilere tazminat ödemek için fon oluşturma kararı aldı.

Amerikan basınında yer alan haberlere göre, Georgetown Üniversitesi lisans öğrencileri 1838'de üniversitede satılan 272 kölenin soyundan gelenlere yardım amacıyla bir tazminat fonu oluşturulması için oylama yaptı.

Öğrencilerin yüzde 66'sının onayını alan fon kapsamında, her yarıyıl için öğrencilerin okula ödediği paradan 27,20 dolar para "yeniden birleşim katkısı" adı altında kölelerin Louisiana ve Maryland'da yaşayan ailelerine aktarılacak.

Fonun resmi olarak kabul edilmesi için üniversite yönetiminin de onayı gerekiyor.

Georgetown Üniversitesi ABD'de bu tür bir adım atan ilk üniversite olma ünvanını taşıyor.

- Üniversitenin "köle satışı" geçmişi

Georgetown Üniversitesi, 1838'de borçlarını ödemek için 272 köleyi Louisiana'da kurduğu tesislerde satmıştı.

Üniversite, 2017'de bu durum için resmi bir özür yayınlamış ve söz konusu yıllarda satılan ilk köle olan Isaac Hawkins'in adını kampüsteki bir binaya vermişti.

