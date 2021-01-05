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Georgia bir kez daha sandığa gidiyor

05.01.2021 14:19 | Son Güncelleme:
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Georgia bir kez daha sandığa gidiyor

ABD’nin Georgia eyaletinde, 3 Kasım Başkanlık seçimleri ile birlikte yapılan Kongre seçimlerinde hiçbir adayın yüzde 50 oy almaması üzerine ikinci tura gidiliyor.

Çıkacak sonuç ülkedeki dengeleri değiştirebilir.Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Georgia eyaletinde Senato'ya seçilecek isimlerin belirleneceği Kongre seçimlerinin ikinci turu bugün yapılıyor. 3 Kasım 2020'de yapılan Başkanlık Seçimlerine paralel olarak yapılan ilk turda, eyaletteki adayların hiçbirinin yüzde 50 oy oranına ulaşamaması üzerine, Georgia'daki mevcut seçim yasası gereği ikinci tura gidilmişti.

Amerikan Senatosunda, Demokratlar ile Cumhuriyetçiler arasındaki dengeyi etkileyecek olması açıcından büyük öneme sahip seçimler öncesinde, hem ocak ayı içinde görevi devralması beklenen yeni Başkan Joe Biden, hem de selefi Donald Trump Georgia'ya giderek burada halka hitap etti.

BIDEN VE TRUMP'TAN DUYGUSAL KONUŞMALAR

Eyaletin başkenti Atlanta'da bir konuşma yapan Joe Biden, Georgia'da verilecek kararın sadece ülkenin önümüzdeki dört yılını değil, gelecek kuşakların akıbeti açısından belirleyici olacağını ifade etti. Bu söylemi ile seçim kampanyası boyunca da sıklıkla dile getirdiği vaatlerinden sosyal ve çevre politikalarındaki reform planlarına vurgu yapan Biden, salı günkü oylamanın "Georgia ve ABD için" harekete geçme anlamına gelebileceğini dile getirdi.

Dalton kentinde düzenlenen mitingte konuşan Başkan Donald Trump ise, ikinci tur seçimlerin önemini, "Sevdiğimiz Amerika'yı kurtarabilmek adına belki de son şans" söyleriyle ifade ederek, kendini destekleyen halka, "Ülkemizin geleceği sizin ellerinizde" dedi.

ÇIKACAK SONUÇ DENGELERİ DEĞİŞTİREBİLİR

Georgia'da çıkacak sonuç, başkent Washington'daki Senato'da, Demokratların mı, Cumhuriyetçilerin mi çoğunluğu elinde bulunduracaklarını belirleyecek. Kongrenin diğer kanadı olan Temsilciler Meclisinde iki yıldan bu yana Demokratlar çoğunluğu oluşturuyor. Senato'ya iki üye gönderen Georgia'da şu an bu isimler Cumhuriyetçilerden Senatör Kelly Loeffler ile David Perdue. Demokratların adayları Raphael Warnock ve Jon Ossoff'un hedefi bu iki sandalyeyi ele geçirmek. Cumhuriyetçilerin Senato'da halihazırda 50, Demokratların 48 üyesi bulunuyor.

Demokratların iki adayının da Senato'ya seçilmesi halinde parti Kongre'nin iki kanadına da hükmedebileceği için, Joe Biden adına başkanlık görevini yürütürken alacağı kararları hayata geçirmek daha kolay olacak. Ancak Cumhuriyetçilerin Georgia'dan Senato'ya bir üye dahi sokması çoğunluğun bu partide kalması ve Biden'ın gelecekteki kararlarını bloke edebilmesi anlamına geliyor.

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