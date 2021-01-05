Georgia bir kez daha sandığa gidiyor

Çıkacak sonuç ülkedeki dengeleri değiştirebilir.Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Georgia eyaletinde Senato'ya seçilecek isimlerin belirleneceği Kongre seçimlerinin ikinci turu bugün yapılıyor. 3 Kasım 2020'de yapılan Başkanlık Seçimlerine paralel olarak yapılan ilk turda, eyaletteki adayların hiçbirinin yüzde 50 oy oranına ulaşamaması üzerine, Georgia'daki mevcut seçim yasası gereği ikinci tura gidilmişti.

Amerikan Senatosunda, Demokratlar ile Cumhuriyetçiler arasındaki dengeyi etkileyecek olması açıcından büyük öneme sahip seçimler öncesinde, hem ocak ayı içinde görevi devralması beklenen yeni Başkan Joe Biden, hem de selefi Donald Trump Georgia'ya giderek burada halka hitap etti.

BIDEN VE TRUMP'TAN DUYGUSAL KONUŞMALAR

Eyaletin başkenti Atlanta'da bir konuşma yapan Joe Biden, Georgia'da verilecek kararın sadece ülkenin önümüzdeki dört yılını değil, gelecek kuşakların akıbeti açısından belirleyici olacağını ifade etti. Bu söylemi ile seçim kampanyası boyunca da sıklıkla dile getirdiği vaatlerinden sosyal ve çevre politikalarındaki reform planlarına vurgu yapan Biden, salı günkü oylamanın "Georgia ve ABD için" harekete geçme anlamına gelebileceğini dile getirdi.