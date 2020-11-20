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  4. Georgia'da yeniden oy sayımının ardından Joe Biden'ın kazandığı teyit edildi

Georgia'da yeniden oy sayımının ardından Joe Biden'ın kazandığı teyit edildi

20.11.2020 07:24 | Son Güncelleme:
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Georgia'da yeniden oy sayımının ardından Joe Biden'ın kazandığı teyit edildi

ABD başkanlığına seçilen Demokrat Joe Biden'ın, Georgia eyaletinde oyların yeniden sayılmasının ardından seçimleri kazandığının teyit edildiği bildirildi.

Georgia Eyalet Sekreteri Brad Raffensperger, yaklaşık 5 milyon oyun elle sayımının tamamlandığı sürecin ardından bir açıklama yaptı.

Buna göre Biden, yeniden oy sayımının sonucunda Cumhuriyetçi rakibi ve ABD Başkanı Donald Trump'a 12 bin 284 oy fark atarak yarışı kazandı.

İlk oy sayımına kıyasla Biden'ın oylarında çok az miktarda düşüş olduğu belirtilirken eyaletin seçim sonuçlarını yarın tasdik etmesi bekleniyor.

Trump'ın seçim ekibinin 2. kez oy sayım isteme hakkı bulunuyor, ancak bu durumda hızlı oy sayım işleminin yapılacağı belirtiliyor.

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Öte yandan Floyd, Fayette, Walton ve Douglas bölgelerinde ilk oy sayımında sayılmamış bazı oy sandıklarının ortaya çıktığı, ancak buradaki oyların sonuca ciddi bir etkisinin olmadığı kaydedildi. Bu bölgelerden Floyd, Fayette ve Walton'da Trump'ın, Douglas'ta ise Biden'ın kazandığı tescil edildi.

16 delegeye sahip Georgia'daki ilk seçim sonucunda Biden oyların yüzde 49,52'sini, Trump ise yüzde 49,23'ünü almıştı. İki aday arasındaki oy farkı yüzde 0,5'ten daha küçük olduğu için oyların yeniden sayılmasına karar verilmişti.

ABD'de 3 Kasım'da yapılan 59. başkanlık seçimlerini resmi olmayan sonuçlara göre 306 delegeyle Biden kazanmış, Trump ise 232 delegede kalmıştı.

Seçimlerde hile olduğunu iddia eden Trump seçim sonuçlarını kabul etmediğini açıklamış ve hukuki yollara başvuracaklarını belirtmişti.

(DHA)

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