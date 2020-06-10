Georgia Eyaletinde Sorunlu Önseçimler

Georgia eyaleti Salı günü, Corona virüsü önlemleri arasında parti önseçimlerinde sorun yaşayan eyaletlerden sonuncusu oldu. Fiziksel oy kullanma işlemi sırasında, oy makinelerinde sorunlar meydana geldi, sandıklarda uzun sıralar oluştu.
Eyalette Cumhuriyetçi ve Demokrat siyasetçiler yaşanan zorluklar nedeniyle birbirini suçladı. Eyaletin Cumhuriyetçi genel sekreteri Brad
Raffensperger, Demokratlar’ın önemli kalelerinden olan iki ilçede seçimler sırasında yaşanan olayların soruşturulacağını bildirdi.
Georgia’da önseçim tarihi Corona virüsü salgını nedeniyle iki kez ertelenmişti. Buna rağmen fiziksel oy kullanma işlemi sırasında ortaya çıkan sorunlar 3 Kasım’da Donald Trump ve Demokratlar’ın başkan adayı Joe Biden arasında geçecek başkanlık seçiminde nasıl bir tablo ortaya çıkacağı konusunda endişeye neden oldu.
Çok sayıda seçmen saatler süren kuyruklardan ve çalışmayan oy kullanma makinelerinden şikayet etti. Raffensperger olayların büyük kısmının eyalet başkenti Atlanta’nın Fulton ve DeKalb ilçelerinde görüldüğünü kaydetti. Demokrat Parti’nin Georgia eyalet teşkilatı ise eyaletin her köşesinde benzer olaylar yaşandığını öne sürdü. Yerel televizyonlar gece yarısında bile bazı oy verme merkezlerinde kuyrukların devam ettiğini gösterdi.
Teknik aksaklıklarda karşılıklı suçlamalar
Bu önseçimlerde Georgia’da yedek oy pusulaları da dahil olmak üzere ilk kez yeni seçim malzemeleri kullanıldı. Ancak yetkililer bazı seçim noktalarında makineleri çalıştırmakta zorlandıklarını, başlamaları için ihtiyaç duydukları malzemelerin hepsinin zamanında ellerine geçmediğini ya da seçim görevlilerinin bu malzemelerin kullanılması konusunda iyi eğitilmediklerini bildirdi.
Reuters haber ajansına konuşan 26 yaşındaki seçmen Callie Orsini Atlanta’nın Midtown mahallesinde yüzlerce kişiyle birlikte sıra bekleyenlerden biriydi. Callie sıradaki bazı kişilerin posta yoluyla oy kullanmak için oy pusulası istediklerini, ancak pusulaların verilmediğini söyledi.
Corona virüsü salgını nedeniyle yaşanan kaygılar seçim görevlilerinin ve seçim merkezlerinin sayısının azaltılmasına neden olmuştu.
1 milyon seçmenin posta yoluyla oy kullandığını kaydeden Raffensperger, 6 milyon 900 bin aktif seçmenin bulunduğu eyalette Fulton ve Dekalb ilçelerinde yaşanan durumun ‘‘kabul edilemez’’ olduğunu söyledi.
‘‘Pandemi sırasında oy kullanılmasının zor olacağını biliyorduk’’ diyen Raffensperger, ‘‘Ancak birçok ilçe bunu rahatlıkla yapmayı başardı. Fulton ilçesi açıkça sorunlar yaşadı ve bu sorunların sorumlusu da ilçe yöneticileri’’ diye konuştu.
Ancak Demokratlar sorumluluğun Raffensperger’da olduğu görüşünde.
Raffensperger’ın makamı hakkında soruşturma açılmasını isteyen DeKalb ilçesi yöneticisi Michael Thurmond, seçim görevlilerini eğitmenin, görevlileri gereken malzemelerle donatmanın ve seçim sandığına adil ve eşit erişimi sağlamanın eyalet sekreterinin görevi olduğunu söyledi.
‘‘Binlerce seçmen oy kullanmamış olabilir’’
Seçim hakları örgütleri de seçimin özellikle alt gelir sınıfı ve azınlıkların çoğunlukta olduğu mahallelerde zor olduğunu kaydetti ve binlerce seçmenin oy kullanma hakkından mahrum kalmış olabileceği kaygısını dile getirdi.
Kanun Kapsamındaki Sivil Haklar İçin Ulusal Avukatlar Komisyonu’nun başkanı Kristen Clarke seçim için ‘‘felaketti’’ ifadesini kullandı.
ABD’de Nisan ayında Wisconsin’de ve geçen hafta Pennsylvania, Indiana ve başkent Washington’da yapılan önseçimlerde de benzer şikayetler gündeme gelmişti.
Georgia Salı günü hem partilerin Beyaz Saray adayı hem de Kongre’deki mevkileri için oy kullanılan beş eyaletten biri oldu. Aynı gün Nevada, Güney Carolina, Kuzey Dakota ve Batı Virginia’da da önseçimler yapıldı.
Georgia’da ilk sonuçlara göre Cumhuriyetçi Senatör David Perdue’ye karşı adaylık yarışında 7 Demokrat aday arasında liderlik 33 yaşındaki Jon Ossoff’ta görünüyor.