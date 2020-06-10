Georgia Eyaletinde Sorunlu Önseçimler

Georgia eyaleti Salı günü, Corona virüsü önlemleri arasında parti önseçimlerinde sorun yaşayan eyaletlerden sonuncusu oldu. Fiziksel oy kullanma işlemi sırasında, oy makinelerinde sorunlar meydana geldi, sandıklarda uzun sıralar oluştu. Eyalette Cumhuriyetçi ve Demokrat siyasetçiler yaşanan zorluklar nedeniyle birbirini suçladı. Eyaletin Cumhuriyetçi genel sekreteri Brad Raffensperger, Demokratlar’ın önemli kalelerinden olan iki ilçede seçimler sırasında yaşanan olayların soruşturulacağını bildirdi. Georgia’da önseçim tarihi Corona virüsü salgını nedeniyle iki kez ertelenmişti. Buna rağmen fiziksel oy kullanma işlemi sırasında ortaya çıkan sorunlar 3 Kasım’da Donald Trump ve Demokratlar’ın başkan adayı Joe Biden arasında geçecek başkanlık seçiminde nasıl bir tablo ortaya çıkacağı konusunda endişeye neden oldu. Çok sayıda seçmen saatler süren kuyruklardan ve çalışmayan oy kullanma makinelerinden şikayet etti. Raffensperger olayların büyük kısmının eyalet başkenti Atlanta’nın Fulton ve DeKalb ilçelerinde görüldüğünü kaydetti. Demokrat Parti’nin Georgia eyalet teşkilatı ise eyaletin her köşesinde benzer olaylar yaşandığını öne sürdü. Yerel televizyonlar gece yarısında bile bazı oy verme merkezlerinde kuyrukların devam ettiğini gösterdi.

Teknik aksaklıklarda karşılıklı suçlamalar Bu önseçimlerde Georgia’da yedek oy pusulaları da dahil olmak üzere ilk kez yeni seçim malzemeleri kullanıldı. Ancak yetkililer bazı seçim noktalarında makineleri çalıştırmakta zorlandıklarını, başlamaları için ihtiyaç duydukları malzemelerin hepsinin zamanında ellerine geçmediğini ya da seçim görevlilerinin bu malzemelerin kullanılması konusunda iyi eğitilmediklerini bildirdi. Reuters haber ajansına konuşan 26 yaşındaki seçmen Callie Orsini Atlanta’nın Midtown mahallesinde yüzlerce kişiyle birlikte sıra bekleyenlerden biriydi. Callie sıradaki bazı kişilerin posta yoluyla oy kullanmak için oy pusulası istediklerini, ancak pusulaların verilmediğini söyledi. Corona virüsü salgını nedeniyle yaşanan kaygılar seçim görevlilerinin ve seçim merkezlerinin sayısının azaltılmasına neden olmuştu. 1 milyon seçmenin posta yoluyla oy kullandığını kaydeden Raffensperger, 6 milyon 900 bin aktif seçmenin bulunduğu eyalette Fulton ve Dekalb ilçelerinde yaşanan durumun ‘‘kabul edilemez’’ olduğunu söyledi.