HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Georgia’da Demokrat Temsilciye İki Suçlama

Georgia’da Demokrat Temsilciye İki Suçlama

26.03.2021 22:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Georgia polisi, Perşembe günü Vali Brian Kemp eyalet seçim kanunlarında yapılan değişikliği canlı yayında ilan ederken, ofisinin kapısını çalan Atlanta Temsilcisi Demokrat Park Cannon’u gözaltına aldı

Georgia’da Demokrat Temsilciye İki Suçlama

Georgia polisi, Perşembe günü Vali Brian Kemp eyalet seçim kanunlarında yapılan değişikliği canlı yayında ilan ederken, ofisinin kapısını çalan Atlanta Temsilcisi Demokrat Park Cannon’u gözaltına aldı.

Cumhuriyetçi Vali Kemp, bu sırada posta yoluyla oy kullanılmasını kısıtlayan ve eyalet kongresi üyelerine seçimleri denetlemek için daha çok yetki veren bir kararnameyi imzalamış, canlı yayında bu yeni düzenlemeleri tanıtıyordu.

Cannon hakkında güvenlik görevlilerini engelleme ve yasama organını aksatma suçlamalarının yapılmasının ardından gece geç saatte serbest bırakıldı.

Polis sözcüsü Mark Riley, Cannon’un Vali’nin ofisinin kapısını vurduğunu, kendisine içerideki süreci bölmemesinin söylendiğini ve aksi halde tutuklanacağı uyarısının yapıldığını bildirdi.

Vali Kemp, konuşmasına başlamadan önce tasarıyı imzalamış, televizyondan canlı yaptığı konuşmasını Cannon kapıya vurduğu sırada yarıda kesmiş, daha sonra yeniden başlamıştı.

Cannon’un avukatı Gerald Griggs ise müvekkilinin tutuklanmasını ve hakkında yapılan suçlamaları polisin yetkisini aşması olarak değerlendirdi. Griggs, bölge savcısının suçlamaları incelemesinin ardından düşürmesini beklediklerini kaydetti.

Yeni yasa uzaktan oy kullanmak için fotoğraflı kimlik önkoşulunu getiriyor. Ayrıca seçmenin uzaktan oy kullanacağı pusulaları talep etme süresini, bu şekilde kullanılacak oylara ayrılan sandıkların koyulacağı yerleri kısıtlıyor; uzaktan oy veremenin süresini de azaltıyor.

Cumhuriyetçiler, Donald Trump’ın seçim yolsuzluğu iddialarına inanan seçmenlerin güveninin yeniden kazanılması gerektiğini söylüyor; bu sayede sandık başına giderek erken oy verme günlerininin de arttırıldığına dikkat çekiyor.

Demokratlar ise yasanın Joe Biden’ın Kasım ayındaki ve Demokrat Senatörler Raphael Warnock ile John Ossoff’un da Ocak ayındaki Georgia zaferlerinin ardından Cumhuriyetçiler’in gücü yeniden ele geçirme çabası olduğu görüşünde.

Üç ayrı seçmen seferberlik grubu Perşembe günü yasayı engellemek için mahkemeye başvurdu. Bu gruplar, düzenlemenin Anayasa’nın birinci ve 14’üncü maddelerine aykırı olduğunu, federal Oy Verme Hakları Yasası’nı ihlal ederek siyah seçmenlere zarar verdiğini söylüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tüyler ürperten korkunç anlar! Ağırlık indirirken göğüs kasları yerinden fırladıTüyler ürperten korkunç anlar! Ağırlık indirirken göğüs kasları yerinden fırladı
Rus Donanması tarihinde bir ilk! Aynı anda yüzeye çıktılarRus Donanması tarihinde bir ilk! Aynı anda yüzeye çıktılar
Bakıcılığını yaptığı 13 yaşındaki çocuktan hamile kaldıBakıcılığını yaptığı 13 yaşındaki çocuktan hamile kaldı

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Bakan Koca'dan flaş BioNTech aşısı açıklaması

Bakan Koca'dan flaş BioNTech aşısı açıklaması

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Hatay'da kızların tekme tokat kavgası kamerada

Hatay'da kızların tekme tokat kavgası kamerada

AK Parti MKYK toplantısı sona erdi! Yeni MYK açıklandı

AK Parti MKYK toplantısı sona erdi! Yeni MYK açıklandı

Emine Erdoğan'ı kızdıran anlar!

Emine Erdoğan'ı kızdıran anlar!

Diğer Haberler

Araştırmaya göre, İngiltere'de Pfizer-BioNTech aşısının ilk dozunu yaptıranların yüzde 99'unda güçlü bağışıklık tepkisi oluştu

Araştırmaya göre, İngiltere'de Pfizer-BioNTech aşısının ilk dozunu yaptıranların yüzde 99'unda güçlü bağışıklık tepkisi oluştu

Beyaz Saray'dan Uygur Türkleri açıklaması

Çin'e Uygur Türkleri mesajı!

İsrail şehit ettiği Filistinlinin naaşını vefatından yaklaşık iki ay sonra teslim etti

Vefatından iki ay sonra teslim edildi

Rusya'ya ait 3 nükleer denizaltı aynı anda yüzeye çıktı

Rus Donanması tarihinde bir ilk! Aynı anda yüzeye çıktılar

Taliban'dan Joe Biden'ın açıklamasına tepki

Taliban'dan Joe Biden'ın açıklamasına tepki

DSÖ'den çağrı: Kovid-19 aşı uygulamalarında denizcilere ve uçak mürettebatına öncelik verin

DSÖ'den ülkelere çağrı: Denizcilere ve uçak mürettebatına öncelik verin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.