Georgia’da Demokrat Temsilciye İki Suçlama

Cannon’un avukatı Gerald Griggs ise müvekkilinin tutuklanmasını ve hakkında yapılan suçlamaları polisin yetkisini aşması olarak değerlendirdi. Griggs, bölge savcısının suçlamaları incelemesinin ardından düşürmesini beklediklerini kaydetti.

Vali Kemp, konuşmasına başlamadan önce tasarıyı imzalamış, televizyondan canlı yaptığı konuşmasını Cannon kapıya vurduğu sırada yarıda kesmiş, daha sonra yeniden başlamıştı.

Polis sözcüsü Mark Riley, Cannon’un Vali’nin ofisinin kapısını vurduğunu, kendisine içerideki süreci bölmemesinin söylendiğini ve aksi halde tutuklanacağı uyarısının yapıldığını bildirdi.

Cumhuriyetçi Vali Kemp, bu sırada posta yoluyla oy kullanılmasını kısıtlayan ve eyalet kongresi üyelerine seçimleri denetlemek için daha çok yetki veren bir kararnameyi imzalamış, canlı yayında bu yeni düzenlemeleri tanıtıyordu.

Yeni yasa uzaktan oy kullanmak için fotoğraflı kimlik önkoşulunu getiriyor. Ayrıca seçmenin uzaktan oy kullanacağı pusulaları talep etme süresini, bu şekilde kullanılacak oylara ayrılan sandıkların koyulacağı yerleri kısıtlıyor; uzaktan oy veremenin süresini de azaltıyor.

Cumhuriyetçiler, Donald Trump’ın seçim yolsuzluğu iddialarına inanan seçmenlerin güveninin yeniden kazanılması gerektiğini söylüyor; bu sayede sandık başına giderek erken oy verme günlerininin de arttırıldığına dikkat çekiyor.

Demokratlar ise yasanın Joe Biden’ın Kasım ayındaki ve Demokrat Senatörler Raphael Warnock ile John Ossoff’un da Ocak ayındaki Georgia zaferlerinin ardından Cumhuriyetçiler’in gücü yeniden ele geçirme çabası olduğu görüşünde.

Üç ayrı seçmen seferberlik grubu Perşembe günü yasayı engellemek için mahkemeye başvurdu. Bu gruplar, düzenlemenin Anayasa’nın birinci ve 14’üncü maddelerine aykırı olduğunu, federal Oy Verme Hakları Yasası’nı ihlal ederek siyah seçmenlere zarar verdiğini söylüyor.

