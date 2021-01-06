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Georgia’da Kritik Senato Seçiminde Sandıklar Kapandı

06.01.2021 04:12 | Son Güncelleme:
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Georgia’da Kritik Senato Seçiminde Sandıklar Kapandı

ABD Senatosu’nda çoğunluğu belirleyecek olan Georgia eyaletindeki seçimde sandıklar kapandı. 2020 yılının çalkantılı seçim döneminin son oyları da böylelikle sayılmaya başlandı

ABD Senatosu’nda çoğunluğu belirleyecek olan Georgia eyaletindeki seçimde sandıklar kapandı. 2020 yılının çalkantılı seçim döneminin son oyları da böylelikle sayılmaya başlandı.

Senato’da çoğunluğu Demokratlar’ın elde etmesi halinde 20 Ocak’ta görevi Başkan Donald Trump’tan devralacak seçilmiş başkan Joe Biden’ın istediği yasaları geçirerek siyasi programını uygulaması kolaylaşacak.

Georgia’da son 20 yılda hiçbir Demokrat Parti adayı Senato yarışını kazanamadı. Ancak Reuters haber ajansına göre kamuoyu yoklamaları her iki adayın da başa baş ilerlediğini gösteriyor.

Eyalette ikinci tur seçimler, Kasım ayında yapılan seçimlerde adayların hiçbirinin yüzde 50 oy oranına ulaşamaması nedeniyle yapıldı.

Bazı seçim bölgelerinde oy verme süresi hakim kararıyla bir saatten kısa süreyle uzatıldı. Bazı bölgelerde oy kullananların sayısı yüksekken sabah saatlerinde aralarında Başkan Trump’ın Pazartesi günü miting düzenlediği eyaletin muhafazakar bölgesi de olmak üzere, sandığa gitme oranının düşük olduğu şeklinde haberler gelmişti.

Başkan Trump’ın yanı sıra Başkan Yardımcısı Mike Pence, seçilmiş başkan Joe Biden ve seçilmiş başkan yardımcısı Kamala Harris de Georgia’da ikinci tur seçimlerden bir gün önce kitlelerini sandığa yönlendirmek için etkinliklere katılmıştı.

Georgia’da Senato’nun kontrolunun Cumhuriyetçiler’de kalıp kalmayacağını belirleyecek olan iki önemli seçim yarışı vardı.

Bunlardan ilkinde Senato’ya eyalet valisi tarafından bir yıldan kısa süre önce atanan 50 yaşındaki Cumhuriyetçi iş kadını Kelly Loeffler, siyahların hak mücadelesinin lideri kabul edilen ve 1968’de suikasta kurban giden Martin Luther King Jr'ın da görev yaptığı Atlanta kilisesinin rahibi olan 51 yaşındaki Demokrat Raphael Warnock’a karşı yarışıyor.

Diğer yarış ise Senato’daki görev süresi Pazar günü dolan 71 yaşındaki Cumhuriyetçi işadamı David Perdue ile eski Kongre yardımcısı ve gazeteci 33 yaşındaki Jon Ossoff arasında geçiyor. Seçilmesi halinde Ossoff Senato’nun en genç üyesi unvanını alacak.

3 Kasım’da yapılan başkanlık seçiminde Joe Biden, Georgia eyaletini 1992 yılından bu yana kazanan ilk Demokrat olmuştu.

Kasım ayında Georgia’da kullanılan 5 milyon oyun 3,6 milyonu erken oylama sırasında verildi. Seçimin Senato için yapılan ikinci turundaysa 3 milyondan fazla seçmen erken oy kullandı.

Kasım ayındaki seçimlerde erken kullanılan oyların önemli kısmının Demokrat parti seçmeni tarafından kullanıldığı görüldü. Bu nedenle eyaletin sandıklara giderek oy kullanacağı Salı günü Cumhuriyetçiler açısından büyük önem taşıyor.

Son olarak Başkan Donald Trump’ın Georgia eyaletinde en üst düzey seçim yetkilisi olan Eyalet Sekreteri Brad Raffensperger’e seçim sonucunu değiştirmesi için ‘yeterli oy’ bulması konusunda baskı yaptığı haberleri basına yansımıştı. Raffensperger, ABC televizyonunun “Good Morning America” programına yaptığı açıklamada aksini düşünmesine rağmen Beyaz Saray’ın çağrıya cevap vermesi için baskı yaptığını öne sürmüştü.

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