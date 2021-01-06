Georgia’da Kritik Senato Seçiminde Sandıklar Kapandı

ABD Senatosu’nda çoğunluğu belirleyecek olan Georgia eyaletindeki seçimde sandıklar kapandı. 2020 yılının çalkantılı seçim döneminin son oyları da böylelikle sayılmaya başlandı.

Senato’da çoğunluğu Demokratlar’ın elde etmesi halinde 20 Ocak’ta görevi Başkan Donald Trump’tan devralacak seçilmiş başkan Joe Biden’ın istediği yasaları geçirerek siyasi programını uygulaması kolaylaşacak.

Georgia’da son 20 yılda hiçbir Demokrat Parti adayı Senato yarışını kazanamadı. Ancak Reuters haber ajansına göre kamuoyu yoklamaları her iki adayın da başa baş ilerlediğini gösteriyor.

Eyalette ikinci tur seçimler, Kasım ayında yapılan seçimlerde adayların hiçbirinin yüzde 50 oy oranına ulaşamaması nedeniyle yapıldı.

Bazı seçim bölgelerinde oy verme süresi hakim kararıyla bir saatten kısa süreyle uzatıldı. Bazı bölgelerde oy kullananların sayısı yüksekken sabah saatlerinde aralarında Başkan Trump’ın Pazartesi günü miting düzenlediği eyaletin muhafazakar bölgesi de olmak üzere, sandığa gitme oranının düşük olduğu şeklinde haberler gelmişti.