Georgia'da Kritik Senato Seçimleri İçin Erken Oy Verme Başladı

Georgia eyaletinde 5 Ocak 2021'de yapılacak Senato seçimleri için erken oy kullanma süreci Pazartesi günü başladı. Yüzlerce seçmen, soğuk ve yağmurlu havaya rağmen erken oy kullanmak için sıraya girdi. Georgia'da yapılan seçimden çıkacak sonuç, Senato'daki dengeyi belirleyecek. Bu denge, Demokrat Partili seçilmiş başkan Joe Biden'ın önceliklerini hayata geçirebilmesi açısından büyük önem taşıyor. Cumhuriyetçi Senatörler David Perdue ve Kelly Loeffler, Demokrat Partili rakipleri Jon Ossoff ve Raphael Warnock'a karşı Senato’daki koltuklarını koruma mücadelesi veriyor. Seçim uzmanları, erken oy kullanma sürecinin ilk günündeki katılımın, hangi partinin Georgia'da üstünlük sağlayacağı konusunda ipuçları sunabileceği görüşünde. Florida Üniversitesi'nden siyaset bilimi profesörü Michael McDonald, ”Erken oy kullanma sürecinin ilk gününde sandıklar açılmadan saatler önce sıraya girenler vardı. Böyle bir durumla karşılaştığımızda bunun Demokrat Parti lehine olduğunu düşünürüz” dedi. Her iki taraf da Georgia'daki yarışı ABD Senatosu'nun kontrolu ve Biden'ın siyasi önceliklerinin başarısı üzerine şekillendirdi. Cumhuriyetçiler, Başkan Trump'ın politikalarının tehlikede olduğu uyarılarına başvururken Demokratlar, hesaplı sağlık sigortası hizmetinin ve Corona yardımlarının tehlikeye gireceğini söylüyor.

Demokratlar umutlu Georgia eyaletinin Mariette kentinde oy kullanmak için kuyruğa giren 54 yaşındaki Demokrat Partili seçmen James Crawford, ”Sıranın uzun olacağını tahmin etmem lazımdı. Bu yarış çok önemli. Tüm dünya bizi seyrediyor. Bu seçim, Biden'ın ülkeyi yönetme kabiliyetini etkileyecek” diyor. Cumhuriyetçi Parti, uzun yıllardır Georgia'da egemen olduğu için bu yarışta da avantajlı sayılabilir. Ancak Biden'ın az farkla eyaleti alması, Georgia'da elde edilecek yeni bir zafer için Demokratlar'ın umutlarını arttırdı. Demokrat Parti'nin Georgialı seçmenlerin oy vermesini sağlamak için düzenlediği seçmen kayıt kampanyaları ve eyaletin değişen nüfus yapısı, Cumhuriyetçi egemenliğine son verebilir. 53 yaşındaki Cumhuriyetçi seçmen Normal Johnson ise ”Biden ve Demokratlar'ın Washington'un kontrolunu ele geçirmesine izin veremeyiz. Ne gibi radikal işlere kalkışacaklarını kimse bilemez” diye konuşuyor. En az yüzde 50 gerekiyor 3 Kasım'da Demokrat rakibi Jon Ossoff'u az farkla mağlup eden ancak Georgia eyalet yasalarına göre Senatör seçilmek için gereken en az yüzde 50'lik oy seviyesine ulaşamayan David Perdue, bu yarıştaki en önemli öğenin seçmen katılımı olduğunu söyledi.