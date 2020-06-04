‘’Georgia’da Siyah Genci Vuranlardan Biri Irkçı İfade Kullandı’’

Savcılığın ilk ifade veren tanığı olan Dial, William Bryan, Travis McMichael ve babası Gregory McMichael’ın mahallede koşuya çıkan Arbery’yi kamyonetle nasıl takip ettikleri ve köşeye sıkıştırmaya çalıştıklarını ayrıntılarıyla anlattı. Dial, Arbery için, ‘’Koşmaktan keyif alıyordu’’ dedi ve arkadaşlarının da siyah gencin sık sık koşuya çıktığını anlattığını aktardı.

Dial mahkemedeki ifadesinde, ‘’Sayın Bryan, vurulma olayı olduktan sonra, polis olay yerine gelmeden önce, Sayın Arbery yerde yatıyorken, Travis McMichael’ın küfrettiğini duyduğunu söyledi’’ diye konuştu. McMichael’ların komşusu olan Bryan, cep telefonu üzerinden olayın videosunu çeken kişiydi.

Georgia Soruşturma Bürosu’ndan Özel Ajan Richard Dial, mahkemedeki davalılardan biri olan William ‘’Roddie’’ Bryan’a dayanarak, diğer davalı Travis McMichael’ın Şubat ayında Ahmaud Arbery’nin vurulmasından sonra ırkçı ve küfürlü bir ifade kullandığını belirtti.

ABD’nin Georgia eyaletinde Ahmaud Arbery adlı siyah genci öldürmekle suçlanan iki beyaz Amerikalı’dan birinin, olay sonrası polis gelmeden önce ırkçı bir ifade kullandığı belirtildi. Savcılık müfettişi bu ayrıntıyı, Perşembe günü yapılan duruşmadaki ifadesinde aktardı.

Geçen Şubat ayında Georgia eyaletinin Brunswick kentinde silahsız bir siyahın bir babayla oğlu tarafından vurularak öldürülme anının görüntüleri Mayıs ayında ortaya çıkmış ve büyük tepki toplamıştı.

Görüntülerde, silahlı babayla oğlunun iki şeritli yolda durdurdukları kamyonetleriyle mahallede koşuya çıkan siyah genci bekledikleri görülüyordu. Aracın sürücü tarafından inen silahlı kişinin koşusuna devam etmek için kamyonetin yanından geçen Ahmaud Arbery adlı 25 yaşındaki siyah gence saldırdığı, kamyonetin üzeri açık kasasındaki diğer kişinin de elindeki silahla ateş ettiği görülüyordu. Bir süre kendini savunmaya çalışan Ahmaud Arbery, daha sonra yere yığılıyor.

64 yaşındaki emekli polis memuru Gregory McMichael ve 34 yaşındaki oğlu Travis, 25 yaşındaki Ahmaud Arbery’ye ağır saldırıda bulunarak öldürdükleri suçlamasıyla tutuklandı.

Ancak babayla oğlunun görüntüler ortaya çıkıncaya kadar bölge savcısı tarafından tutuklu olarak yargılanma talebiyle mahkemeye sevk edilmemesi büyük tepki görmüştü.

