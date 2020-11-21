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Georgia’da Yeniden Sayıma Göre Kazanan Biden

21.11.2020 01:30 | Son Güncelleme:
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Georgia’da Yeniden Sayıma Göre Kazanan Biden

ABD’de 3 Kasım başkanlık seçimlerinin ardından oyların yeniden sayıldığı Georgia eyaletinde işlem sona erdi ve seçim sonuçları onaylandı. Eyalette zafer Demokrat Joe Biden’ın oldu

ABD’de 3 Kasım başkanlık seçimlerinin ardından oyların yeniden sayıldığı Georgia eyaletinde işlem sona erdi ve seçim sonuçları onaylandı. Eyalette zafer Demokrat Joe Biden’ın oldu.

Açıklama Georgia Eyalet Sekreteri’nin internet sitesinden yapıldı. Sonuçlara göre Biden 2,47 milyon oy aldı; Donald Trump’ın kazandığı oy sayısı da 2,46 milyon oldu. Biden’ın 12 bin 670 oy farkıyla eyaleti kazandığı açıklandı. Bu da Biden’ın binde 25 farkla eyalette yarışı tamamladığını gösteriyor. Joe Biden, 1992 yılından bu yana Georgia eyaletini kazanan ilk Demokrat oldu.

ABD’de 3 Kasım seçimlerinin resmi olmayan sonuçlarına göre başkan seçilen Joe Biden’ın görevi 20 Ocak’ta yemin ederek devralması bekleniyor. Ancak seçim sonuçlarını kabul etmeyen Başkan Donald Trump, seçimin başa baş gittiği birçok eyalette davalar açarak ve bazı eyaletlerde de oy sayımının tekrar edilmesini isteyerek durumu kendi lehine çevirmeye çalışıyor. Trump, seçimlerde usulsüzlükler yapıldığını öne sürüyor. Ancak Başkan’ın yasal girişimlerinin çoğu şu ana kadar mahkemelerden geri döndü.

Başkan Trump’ın destekçilerinden olan Cumhuriyetçi Eyalet Sekreteri Brad Raffensperger, yeniden sayımın sonuçları açıklanmadan birkaç saat önce gazetecilere yaptığı açıklamada ‘‘Rakamlar halkın kararını gösteriyor, eyalet sekreterinin ya da mahkemelerin değil’’ demişti.

Başkan Trump ise Cuma günü paylaştığı Twitter mesajında Georgia yetkililerinin Cumhuriyetçi seçim gözlemcilere, seçmenin imzalarına bakmaları için izin vermediğini, çünkü bunun binlerce oy pusulasının yasa dışı olduğunu göstereceğini öne sürmüştü. Trump bu iddiasını destekleyen herhangi bir delil ise sunmadı.

Sonuçların onaylanmasının ardından, iki aday arasındaki fark binde beş sınırının içinde yer aldığı için Başkan Trump’ın seçim kampanyası iki iş günü içinde oyların bir kez daha sayılmasına başvurma hakkına sahip oldu. Eyalet Sekreteri’nin ofisinden yapılan açıklamada bu kez oyların makinelerle yeniden sayılacağı ve maliyetinin ilçeler tarafından ödeneceği belirtildi.

Bu kez sayım, herhangi bir sorun ya da şüpheli durum ihbarı nedeniyle değil, yeni eyalet yasasına göre yalnızca makinelerin sayımının sağlamasını yapmak üzere elle yapılmıştı.

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