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Georgia’daki Seçime Geri Sayım

03.01.2021 17:24 | Son Güncelleme:
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Georgia’daki Seçime Geri Sayım

Senato’da kontrolün hangi partide olacağını belirleyecek Salı günkü Georgia’daki seçime çok az bir süre kala taraflar son kozların oynuyor. Başkan Donald Trump, Seçilmiş Başkan Joe Biden Pazartesi Georgia'ya gidiyor

Senato’da kontrolün hangi partide olacağını belirleyecek Salı günkü Georgia’daki seçime çok az bir süre kaldı.

Kasım ayındaki seçimde hiçbir isim gerekli yüzde 50 barajını aşamamıştı.

Senato’daki Cumhuriyetçi senatörler David Purdue ve Kelly Leoffler koltuklarını korumak için mücadele veriyor. Demokrat senatör adayları Jon Ossoff ve Raphael Warnock da senatör olabilmek için kampanya yürütüyor.

Şu anda Senato’da 50-48 Cumhuriyetçiler’in üstünlüğü var. Eğer Ossoff ve Warnock seçimden galip çıkarsa Demokratlar’la Cumhuriyetçiler’in Senato’daki sayısı 50-50 eşit hale gelecek ve oluşabilecek bir anlaşmazlığı başkan yardımcısı koltuğuna 20 Ocak’ta oturacak Demokrat Kamala Harris çözecek. Böylece Demokratlar Senato’da kontrolü ele geçirmiş olacaklar.

Bu, 20 Ocak’ta yemin ederek göreve başlayacak Joe Biden için oldukça önemli. Biden’ın seçim süresince dile getirdiği vaatlerini yerine getirmesi açısından Senato’da Demokratlar’ın kontrolü elde etmesi önem taşıyor.

Demokratlar Temsilciler Meclisi’nde çoğunlukta, Senato’da da kontrolün Demokratlar da olması Biden’ın işini oldukça kolaylaştıracak.

Seçimin gerçekleştirileceği 5 Ocak Salı günü öncesinde Başkan Donald Trump, Seçilmiş Başkan Joe Biden ve Seçilmiş Başkan Yardımcısı Kamala Harris Georgia’da seçim etkinliklerine katılacak.

Biden, Ossoff ve Warnock’la birlikte Pazartesi günü Atlanta’da seçim etkinliğine katılacak. Harris ise Pazar günü Savannah’da.

Başkan Trump da Pazartesi günü eyaletin Whitfield Bölgesi’nde seçim etkinliğine katılacak.

İki taraf da Georgia eyaletine büyük ölçüde televizyon reklamı yatırımı yapmış durumda.

Reklam için 490 milyon dolar harcandığı belirtiliyor.

Kasım ayındaki başkanlık seçiminde Biden eyaleti az farkla kazanmıştı.

Eyalette erken oy kullanma oranı rekor rakama ulaşmış durumda. 3 milyon seçmen şu ana kadar oy kullandı.

Siyahların katılım oranı ise Demokrat adaylar için oldukça önemli. Erken oy kullanmadaki katılım düzeyinin Demokratlar’a yardımcı olabileceği belirtilirken seçim günü Cumhuriyetçiler’in de rekor düzeyde katılım gösterebileceği belirtiliyor.

Son anketlere göre Purdue çok az farkla Ossoff’un önünde, Warnock da çok az farkla Leoffler’ın önünde.

Sonuçların az farklı olması muhtemel itirazları da beraberinde getirebilir.

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