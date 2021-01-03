Georgia’daki Seçime Geri Sayım

Senato’da kontrolün hangi partide olacağını belirleyecek Salı günkü Georgia’daki seçime çok az bir süre kaldı.

Kasım ayındaki seçimde hiçbir isim gerekli yüzde 50 barajını aşamamıştı.

Senato’daki Cumhuriyetçi senatörler David Purdue ve Kelly Leoffler koltuklarını korumak için mücadele veriyor. Demokrat senatör adayları Jon Ossoff ve Raphael Warnock da senatör olabilmek için kampanya yürütüyor.

Şu anda Senato’da 50-48 Cumhuriyetçiler’in üstünlüğü var. Eğer Ossoff ve Warnock seçimden galip çıkarsa Demokratlar’la Cumhuriyetçiler’in Senato’daki sayısı 50-50 eşit hale gelecek ve oluşabilecek bir anlaşmazlığı başkan yardımcısı koltuğuna 20 Ocak’ta oturacak Demokrat Kamala Harris çözecek. Böylece Demokratlar Senato’da kontrolü ele geçirmiş olacaklar.

Bu, 20 Ocak’ta yemin ederek göreve başlayacak Joe Biden için oldukça önemli. Biden’ın seçim süresince dile getirdiği vaatlerini yerine getirmesi açısından Senato’da Demokratlar’ın kontrolü elde etmesi önem taşıyor.

Demokratlar Temsilciler Meclisi’nde çoğunlukta, Senato’da da kontrolün Demokratlar da olması Biden’ın işini oldukça kolaylaştıracak.