Georgina Rodriguez hünerlerini sergiledi

Arjantinli 26 yaşındaki model Georgina Rodriguez, bu yıl 70'inci kez düzenlenen Sanremo Müzik Festivali'ne imzasını attı.

Rodriguez, festivalin üçüncü gecesinde sunuculuk yaptı, hem de bir dans gösterisi sundu. Modellik de yapan Georgina Rodriguez, özellikle de siyah kıyafetiyle sergilediği dans gösterisiyle büyük alkış aldı.

Rodriguez daha sonra seyirciler arasında bulunan sevgilisi Ronaldo'nun yanına gitti. Ünlü futbolcu, bir buket çiçek verdiği sevgilisini öpücüklere boğdu.

Rodriguez, ünlü futbolcuyla nasıl tanıştığını bir dergiye verdiği röportajda anlatmıştı.

ÇALIŞTIĞI MAĞAZADA TANIŞTILAR

Rodriguez, Ronaldo ile ilk kez Madrid'de kendisinin çalıştığı mağazada karşılaştıklarını söyledi. 2016 yılında, Madrid'de ünlü bir moda firmasının mağazasına alışverişe giden Ronaldo, orada Rodriguez ile tanıştı. Genç kadının anlattıklarına göre de çift, birbirlerine ilk görüşte aşık oldu. Rodriguez, kendisinin satış asistanı olarak çalıştığı mağazada karşılaştıktan bir gün sonra bir başka moda etkinliğinde de karşılaştıklarını anlattı.

Ronaldo, dünyanın en güzel kadınlarından biri olan model sevgilisi Irina Shayk'tan ayrıldığında herkes onun bir sonraki sevgilisini merak ediyordu.



