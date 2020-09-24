Georgina Rodriguez kalça pozlarıyla Kim Kardashian'a meydan okuyor

Cristiano Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez sosyal medyada cesur pozlarıyla gündem oluyor. Cristiano Ronaldo’nun nişanlısı Georgina Rodriguez kalçalarını sergilediği pozlarla resmen Kim Kardashian'a meydan okuyor.

Georgina Rodriguez, paylaşımlarıyla hayranlarını baştan çıkarıyor ve bu onun bir model olarak parayı kazanmasına da yardımcı oluyor.



Ünlü ismin bu paylaşımları yaptığı her hareketle gündem olan Kim Kardashian'a meydan okuma olarak görülse de Rodriguez'in takipçi sayısı ile Kim'in takipçi sayısı arasında uçurum var.



Georgina Rodriguez'ın 21.1 milyon takipçisi varken Kim'in ise 189 milyon takipçisi bulunuyor.

HAYATI DEĞİŞTİ

2016 yılında, Madrid'de ünlü bir moda firmasının mağazasına alışverişe giden Ronaldo, orada Rodriguez ile tanıştı. Çift, birbirlerine ilk görüşte aşık oldu. Rodriguez, kendisinin satış elemanı olarak çalıştığı mağazada karşılaştıktan bir gün sonra bir başka moda etkinliğinde de karşılaştıklarını anlatmıştı.



Rodriguez, "Daha sonra iş çevremin dışında başka bir mekanda sohbet ettik. Bu her ikimiz için de ilk görüşte aşktı" diye konuşmuştu.

