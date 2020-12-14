Georgina Rodriguez kırmızı iç çamaşırlarıyla poz verdi

Uzun bir süredir Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo ile aşk yaşayan model Georgina Rodriguez, yılbaşı hazırlıklarını tamamladı.

Evini süsleyen Rodriguez, yılbaşı ağacının yanında kırmızı iç çamaşırıyla verdiği pozları sosyal medya hesabından paylaştı.

26 yaşındaki model, iddialı karelerine "Kendini sevmek, sonsuz bir aşk hikayesinin başlangıcıdır" notunu düştü.

Georgina Rodriguez'in paylaşımı kısa sürede takipçilerinden yaklaşık 2 milyona yakın beğeni aldı.



Öte yandan Ronaldo'dan Alana adında bir kızı olan Rodriguez, aynı zamanda futbolcunun taşıyıcı anne ile dünyaya gelen 3 çocuğuna da bakıyor.

