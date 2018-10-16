Ünlü aktörden önemli 'Cemal Kaşıkçı' kararı

Hollywood’un ünlü oyuncusu Gerard Butler yeni filmi Hunter Killer için Suudi Arabistan’a yapacağı basın turunu kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı olayı nedeniyle iptal etti. Butler, bu açıklamayı Pentagon’da yaptı.
Butler, Suudi Arabistan’da Prens Muhammed Bin Salman’la görüşecekti ancak Kaşıkçı’nın kaybolması olayı nedeniyle planını değiştirdi.
Butler, düzenlediği basın toplantısında, “Bu olay, böyle bir gezi yapmak için iyi bir zaman olmadığını hissettiriyor. Suudi Arabistan’a gitmek büyük bir duyarsızlık örneği olurdu” dedi.
ABD’de yaşayan Suudi gazeteci Kaşıkçı, 2 Ekim’de İstanbul’daki Suudi Arabistan Konsolosluğu’na girerken görülmesinden bu yana aranıyor.
NE OLMUŞTU?
2 Ekim'den beri kayıp olan Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı olayı için polisin Suudi Arabistan Konsolosluğu içinde yaptığı inceleme dün gece geç saatlerde tamamlandı. Dokuz saat süren incelemelerin ardından Türk ve Suudi ekipler konsolosluktan ayrıldı.
Olay yeri inceleme ekipleri, daha önce Münevver Karabulut cinayeti de dahil olmak üzere çok sayıda cinayeti çözmek için kullandıkları "mavi ışık" yöntemini kullandılar. Konsolosluk bahçesinden incelenmek üzere toprak numunesi de alındı.
Dışişleri Bakanlığı kaynakları, İstanbul'da Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda bugün yeni bir inceleme daha yapılacağını ve polisin konsolosluk binasının ardından, konutta da arama yapacağını bildirdi.
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