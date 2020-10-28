HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Gerard Depardieu: Fransız aktör hakkında tecavüz soruşturması yeniden açılıyor

Gerard Depardieu: Fransız aktör hakkında tecavüz soruşturması yeniden açılıyor

28.10.2020 17:50 | Son Güncelleme

Fransız aktör Gerard Depardieu'ya karşı yöneltilen bir tecavüz suçlamasının savcılık tarafından delil yetersizliği nedeniyle düşürülmesinin ardından davacının yeniden şikayette bulunması üzerine soruşturmanın tekrar açılacağı bildirildi.

Gerard Depardieu: Fransız aktör hakkında tecavüz soruşturması yeniden açılıyor

Fransız aktör Gerard Depardieu'ya karşı yöneltilen bir tecavüz suçlamasının savcılık tarafından delil yetersizliği nedeniyle düşürülmesinin ardından davacının yeniden şikayette bulunması üzerine soruşturmanın tekrar açılacağı bildirildi.

20'li yaşlardaki bir kadın oyuncu, 71 yaşındaki Depardieu'yü Ağustos 2018'de Paris'teki dairesinde kendisine tecavüz etmekle ve saldırıda bulunmakla suçlamış, Depardieu ise suçlamaları reddetmişti.

Kadın oyuncunun şikayeti üzerine, güneydeki Aix-en-Provence kentinde savcılık ön soruşturma başlatmış, daha sonra soruşturma Paris'teki savcılığa devredilmişti.

Paris'te yürütülen soruşturma ise Depardieu'ye yönelik resmi suçlama yöneltecek yeterli delil toplanamadığı gerekçesiyle Haziran 2019'da düşürülmüştü.

Davacının, daha sonra yeniden suçlama yönelttiği, bu durumda Fransız yasalarına göre iddiaların bir soruşturma hakimi tarafından incelenmesi gerektiği belirtiliyor.

Soruşturmaya yakın bir kaynağın AFP ajansına yaptığı açıklamaya göre, soruşturma hakiminin konuyla ilgilenmesi yönünde resmi karar çıkmış bulunuyor.

'Otomatik karar'

Depardieu'nün avukatı Herve Temime, davanın yeniden açılması yönünde bir kararın kendisine bildirilmediğini, ancak soruşturma hakimi atanmasının "otomatik bir karar olduğu için önemsiz bir olay olduğunu" söyledi.

Fransa'nın süperstarlarından biri olarak değerlendirilen ve Cyrano de Bergerac, Jean de Florette ve Camille Claudel gibi filmlerde rol alan Depardieu, Yeşil Kart ve ünlü yönetmen Ridley Scott'un 1492 filmlerindeki rolleriyle aynı zamanda uluslararası ün sahibi.

Depardieu Fransız ve Rus vatandaşlıklarına sahip. Ünlü aktör, 2013'te Fransa'da zenginlerin ödediği verginin artırılması yönünde bir kanun teklifinin tartışıldığı sırada protesto amacıyla Rus vatandaşlığına başvurmasıyla da gündeme gelmişti.

Böylesi yok! Görenler hayran kalıyorBöylesi yok! Görenler hayran kalıyor
Virüsten ne kadar etkileneceğinizi gösteren uygulama geliştirildiVirüsten ne kadar etkileneceğinizi gösteren uygulama geliştirildi
Çekiliş sonuçları açıklandıÇekiliş sonuçları açıklandı
En Çok Okunan Haberler
Bursa İnegöl'deki tabelaları gören şaştı kaldı!
Bursa İnegöl'deki tabelaları gören şaştı kaldı!
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan 'çok acil' diyerek uyardı:
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan 'çok acil' diyerek uyardı:
Merkez Bankası enflasyon tahminini yüzde 12,1'e yükseltti
Merkez Bankası enflasyon tahminini yüzde 12,1'e yükseltti
Annesini paylaştı! Olay olan paylaşım
Annesini paylaştı! Olay olan paylaşım
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan grup toplantısında flaş açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan grup toplantısında flaş açıklamalar
İzmir'de kız çocuğu inşaatta elleri ve ayakları bağlı halde bulundu
İzmir'de kız çocuğu inşaatta elleri ve ayakları bağlı halde bulundu
İlginizi Çekebilir
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Canlı yayında şoke eden anlar! Başını defalarca masaya vurdu
Canlı yayında şoke eden anlar! Başını defalarca masaya vurdu
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Bağdat'ta kan donduran cinayet! 2 çocuğunu nehre attı
Bağdat'ta kan donduran cinayet! 2 çocuğunu nehre attı
Ölen kişiyi aylığını çekebilmek için bankaya götürdü
Ölen kişiyi aylığını çekebilmek için bankaya götürdü
DSÖ: Koronavirüs tedavisinde tek etkili ilaç 'Deksametazon'
DSÖ: Koronavirüs tedavisinde tek etkili ilaç 'Deksametazon'
Diğer Haberler
Porto Riko’da yolcu uçağında ‘maske’ kavgası
Yolcu uçağında ‘maske’ kavgası! Elektroşokla etkisiz hale getirildi
Azerbaycan'da karantina 1 Aralık'a kadar uzatıldı
Azerbaycan'da karantina 1 Aralık'a kadar uzatıldı
Virüsten ne kadar etkileneceğinizi gösteren uygulama geliştirildi
Virüsten ne kadar etkileneceğinizi gösteren uygulama geliştirildi
Fransa’da Ermeni protestocular işe giden Türklere saldırdı: 5 yaralı
Ermeni protestocular işe giden Türklere saldırdı: 5 yaralı
Almanya ikinci kez 'kapanıyor' mu?
Almanya ikinci kez 'kapanıyor' mu?
Büyük tehlike: Donmuş haldeki metan yatakları çözünmeye başladı!
Büyük tehlike: Donmuş haldeki metan yatakları çözünmeye başladı!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.