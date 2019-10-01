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GERÇEĞE AYKIRI 'ASKERİ ÖĞRENCİ OLAMAZ' RAPORU DÜZENLEYEN TABİP SUBAYLARA OPERASYON 

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2019 10:53 | Son Güncelleme

Çağatay KENARLI, İstanbul DHA Kuleli Askeri Lisesi'nde bazı askeri öğrencilere sağlık kurulu raporu ile 'Askeri öğrenci olamaz' kanaatiyle gerçeğe aykırı sağlık raporu veren 17 tabip subayını yakalamak içi operasyona düzenlendi.

Çağatay KENARLI, İstanbul DHA
Kuleli Askeri Lisesi'nde bazı askeri öğrencilere sağlık kurulu raporu ile 'Askeri öğrenci olamaz' kanaatiyle gerçeğe aykırı sağlık raporu veren 17 tabip subayını yakalamak içi operasyona düzenlendi. 17 şüpheliden 11'i yakalanarak gözaltına alındı.
Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kapatılan Kuleli Askeri Lisesinde bazı askeri öğrencilere sağlık kurulu raporu ile 'Askeri öğrenci olamaz' kanaatiyle gerçeğe aykırı sağlık raporu verildiğini tespit etti. Polis ekipleri yaptığı çalışmalarda sağlık kurulunda görevli 17 tabip subayı tespit etti. Sabah saatlerinde yapılan operasyonda 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde polis ekiplerinin aramaları devam ederken gözaltına alınan 11 kişi Vatan Caddesi'nde bulunan Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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