Gerçeği 27 yıl sonra öğrendi!

1993 yılında haziran ayının 20’sinde dünyaya gelen Arzu Karadeniz, 27 yıl önce daha bir haftalıkken evlatlık alındı. Şimdi de biyolojik ailesini arıyor. Arzu Karadeniz evlenip baba ocağından ayrıldı, 71 yaşındaki babası Mehmet Karadeniz rahatsızlandı ve ameliyat olması gerekiyordu, eşi Nebahat Karadeniz’de Alzheimer hastalığına yakalanmıştı, çocukları olan Arzu’yu eve çağırdılar , 27 yıl sonra o gerçeği paylaştılar.

'SENİ BUGÜNE KADAR EL ÜSTÜNDE TUTARAK BÜYÜTTÜM'

Baba Mehmet Karadeniz, "Artık yaşlandık ve annen de ben de hastayım, gerçek aileni bul onları tanımak senin de hakkın” diyerek Arzu Karadeniz’e evlatlık olduğunu itiraf ediyor. Kızına belgeleri veren Baba Karadeniz , seni bugüne kadar el üstünde tutarak büyüttüm, gerçek evladım gibi baktım sende bize baktın, aileni bul bize bir şey olursa yalnız kalma belki kardeşlerin vardır diyerek ellerindeki tüm bilgileri kızıyla paylaşıyor.

1 HAFTALIKKEN EVLAT EDİNDİLER

Kayıtlara göre 1993 yılında Canan, Akif Çilek tarafından çocuk esirgeme kurumuna bırakılan Arzu Karadeniz’in ismi Hülya Çilek olarak görülüyor. Çocukları olmayan Mehmet Karadeniz tarafından ise bir haftalıkken evlat ediniliyor. Evlat edinen ailesi tarafından mahkeme kararıyla ismi Arzu Karadeniz olarak değiştiriliyor.