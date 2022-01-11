HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Gerçeği anlayınca kaçmaya çalıştı! Tacizciye filmleri aratmayan tuzak

Gerçeği anlayınca kaçmaya çalıştı! Tacizciye filmleri aratmayan tuzak

11.01.2022 13:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Ümraniye'de 13 yaşındaki küçük kızı taciz eden şüpheli, kızın yakınları tarafından kurulan tuzaktan kaçmaya çalıştı. Bir kişinin minibüsün arka camını kırarak tacizciyi yakalamaya çalıştığı olayda kızın yakınları tarafından darp edilen tacizcinin başına darbe aldığı ve kaburgasında da kırıklar olduğu belirtildi. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken şüpheli hastaneye kaldırıldı.

Gerçeği anlayınca kaçmaya çalıştı! Tacizciye filmleri aratmayan tuzak

Olay, İstanbul Ümraniye'de yaşandı. 13 yaşındaki kız çocuğunun yakınları, kızın ağzından yazılan mesajlar ile tacizciyi buluşma teklifiyle kandırdı. Olay yerine geldiğinde kandırıldığını anlayan tacizci, minibüsle kaçmaya çalıştı. Bu esnada bir kişi giden minibüsün arka camını kırarak içeri girdi. Çıkmaz sokağa giren şüpheliyi aracından indiren kişiler, şüpheliyi darp etti. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken şüpheli hastaneye kaldırıldı.

GİDEN MİNİBÜSÜN ARKA CAMINDAN İÇERİ GİRDİ

Olay, Ümraniye Birlik Sanayi Sitesi’nde dün saat 18.38 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 13 yaşındaki kıza tacizde bulunan şüpheli, kızın akrabaları tarafından kızın ağzından yazılan mesajlar ile buluşma teklifi edilerek kandırıldı. Şüpheli şahıs olay yerine geldiğinde kalabalık akrabaları görünce kandırıldığını anladı. Kaçmaya çalışan şahıs, ters yönde ilerleyip sanayi sitesine girdi. Şüphelinin kaçtığını fark eden ve minibüsün arkasından koşan akrabalardan biri, 34 CAL 840 plakalı siyah Mercedes marka aracın arka camını kırıp içeri girdi. Çıkmaz sokağa giren şüpheliyi aracından indiren kişiler, şüpheliyi darp etti. Sanayi esnafının ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri ve ambulans sevk edildi. Tacizci olduğu iddia edilen şahısın başına darbe aldığı ve kaburgasında da kırıklar olduğu belirtildi. Şüpheli, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

AW514047_01 (1)

"BOĞAZINA SARILDI, ARBEDE ÇIKTI"

Olay anına tanıklık eden sanayi esnafı Önder Tunç, “Biz burada duruyorduk böyle. Bir anda sokağın başından bir tane araç hızlı bir şekilde giriş yaptı buraya. Başta hırsız zannettik biz. Geldikten sonra bu tarafa döndü. Burası kapalı olduğu için çıkamadı. O esnada arabanın içerisine arka camdan birisi kırıp girmiş. O kişi boğazına sarıldı. Arbede çıktı. Arabanın kapısını açtılar. Aşağı düştü çocuk. Ondan sonra beş-altı kişi geldi, buna saldırdılar. Ayırmaya çalıştık ama ayıramadık. Yani çok kalabalıktı. Herkes geldi. O sıra adamın durumu kötüydü, çok iyi değildi. Ayırmaya çalıştık ama kavga eden arkadaşların hiç ayrılmaya niyeti yoktu. Polisi, ambulansı aradık. Ayırmaya çalışırken kavga eden arkadaşlar bırakın dedi. "Bu sapık, tecavüz etti" dediler çocuğumuza. Bunlar onları söyleyince biz de artık ayırmaktan vazgeçtik. Karışmadık, çünkü çok kalabalıktı. O araçla gelen kişi bu kavga edenlerin, dövenlerin herhalde kızının bir tanesiyle bir sorun yaşamış. Bir tecavüz olayı anlatılıyor. Bundan dolayı saldırmışlar. Öyle deyince biz de zaten hiçbir müdahalede bulunamadık. Çünkü çok kalabalıktı, polisi aradık. Polis baksın dedik olaya” ifadelerini kullandı.

AW514047_04

AW514047_06 (1)

Kaynak: İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kadıköy metrosundaki bıçaklı saldırgan Emrah Yılmaz'dan şoke eden iddia! "Kadın polis beni dövdü"Kadıköy metrosundaki bıçaklı saldırgan Emrah Yılmaz'dan şoke eden iddia! "Kadın polis beni dövdü"
Dünyada 'Deltacron' paniği! DSÖ'den açıklamaDünyada 'Deltacron' paniği! DSÖ'den açıklama
Pazarcılar yer beğenmedi! ''Ekrem İmamoğlu ile görüşülecek'' Pazarcılar yer beğenmedi! ''Ekrem İmamoğlu ile görüşülecek''
Anahtar Kelimeler:
İstanbul Ümraniye taciz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
Elinize sağlık.

En Çok Okunan Haberler

Ahmet Çalık'ın öldüğü kazada kahreden detay!

Ahmet Çalık'ın öldüğü kazada kahreden detay!

Gram altın için rekor tarihi! Önce 720 TL...

Gram altın için rekor tarihi! Önce 720 TL...

Türkiye bu sabah depremle uyandı!

Türkiye bu sabah depremle uyandı!

Eski nişanlı dehşeti! Avukat Dilara Yıldız hayatını kaybetti

Eski nişanlı dehşeti! Avukat Dilara Yıldız hayatını kaybetti

Annesi skandalı ortaya çıkardı: Kızım artık uyku uyuyamıyor

Annesi skandalı ortaya çıkardı: Kızım artık uyku uyuyamıyor

Yanlış kişiye gönderilen cinsel içerikli fotoğraf hayatlarını kabusa çevirdi

Yanlış kişiye gönderilen cinsel içerikli fotoğraf hayatlarını kabusa çevirdi

İlginizi Çekebilir

Her erkeğin gardırobunda bulunması gerekiyor! 3 bin TL altı...

Her erkeğin gardırobunda bulunması gerekiyor! 3 bin TL altı...

9 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı

9 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı

Televizyonunuzu akıllı hale getiren en iyi Android Tv Box çeşitleri

Televizyonunuzu akıllı hale getiren en iyi Android Tv Box çeşitleri

Kabataş Lisesi'nde Atatürk'e çirkin saldırı! MEB soruşturma başlattı

Kabataş Lisesi'nde Atatürk'e çirkin saldırı! MEB soruşturma başlattı

İzmir'de bulunmuşlardı! İplerin gizemi çözüldü

İzmir'de bulunmuşlardı! İplerin gizemi çözüldü

Annesi ameliyat öncesi itiraf etmişti! Mezar açıldı, ünlü iş insanı biyolojik babası çıktı

Annesi ameliyat öncesi itiraf etmişti! Mezar açıldı, ünlü iş insanı biyolojik babası çıktı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.