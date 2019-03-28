Gerçeği aratmayan yangına müdahale ve deprem tatbikatı nefes kesti

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü, AFAD İl Müdürlüğü ve Kayseri Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü işbirliğinde ’Ortak Yangına Müdahale ve Deprem Tatbikatı’ düzenlendi. Düzenlenen tatbikatta senaryo gereği göçük yaşanan binada enkaz altında kalanlar kurtarılırken, rollerine kendilerini kaptıranlar ise ilginç görüntülere sahne oldu.

Kayseri OSB yerleşkesi içerisinde düzenlenen tatbikat öncesi konuşma yapan İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, tatbikatta emeği geçenlere teşekkür ederek, "Kaza dediğimiz, inancımızda da var olan elimizden gelmeyen birtakım hadiselerle karşılaşıyoruz. Bu manada AFAD İl Müdürlüğümüzü, itfaiyemizi, bu organizasyon içerisindeki öğrencileri görünce güvende olduğumuzu hissetmek bize mutluluk veriyor. Bizim de Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde öğrencilerimiz itfaiyecilik anlamında eğitim görüyor. İstihdam dışında bir takım sıkıntılar yaşıyoruz. Bu sıkıntılarımızı herhalde ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşarak bu çocuklarımıza; gelecekte sırtımızı yaslayabileceğimiz itfaiye erleri olarak ileride görmeyi arzu edeceğiz" dedi.

Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan ise yaptığı konuşmada Türkiye’deki OSB’ler içerisindeki en donanımlı itfaiye merkezlerinden birine sahip olduklarını kaydederek, "Bir toplumun gelişmişliği, kurumların işbirliği anlayışına saygıları ve koordinasyon inancına bağlıdır. Bugün her zamankinden daha çok işbirliği ve koordinasyona ihtiyacımız vardır. Günümüzde, endüstriyel tesislerde yapılan üretim süreçlerinin en önemli tehlikelerinin başında yangın gelmektedir. İşletmeler; yangınlar için yüksek riskli yerlerin başında gelmektedir. Kısa zamanda yapımı tamamlanan itfaiye binamız, Türkiye’deki OSB’ler arasında en modern, en donanımlı İtfaiye merkezlerden biri haline getirilmiştir. Kayseri OSB İtfaiyesi, 2 bin 200 metrekare kapalı alana sahip, filomuza yeni alınan itfaiye araçları ile 15 araç kapasitesine ulaşmış, içerisinde konferans-eğitim salonları, tam donanımlı spor salonu, eğitimli uzman personeli ve 20 araçlık otoparkı ile modern ve örnek bir itfaiye merkezi haline getirilmiştir. İşletmelerimizde verilen yangın eğitimleri ve alınan önlemler ile yangınlarda gözle görülür düşüşler sağlanmıştır. Son 3 yılın kıyaslandığı durumda işletme tipi yangınlarda, 2018 yılında, Bir önceki yıla oranla yüzde 70 düşüş görülmüştür. Son üç yılda ise toplamda; yaşanan yangın sayısının düşüş oranı yüzde 170 seviyelerindedir. Bölgemiz sınırları içerisinde dikkat çeken diğer bir husus yaşanan trafik kazalarının yüksek oranda olmasıydı. Yapılan iyileştirmeler ve alınan önlemler neticesinde; trafik kazası oranları gözle görülür şekilde azalmıştır. Son 3 yılın ilk 11 ayları kıyaslandığında, trafik kazalarında yüzde 50 azalma görülmüştür. AFAD, insani değerleri en üst seviyede tutarak, üzerine düşen sorumlulukların bilincinde hareket edip, topluma yararlı çalışmalar yapmaktadır. Sanayimizin ihtiyaç duyduğu aranan, nitelikli eleman konusu ise ayrı bir önem arz etmektedir. Kayseri OSB olarak, açmış olduğumuz özel kayseri OSB Teknik Kolejinde geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi yetiştirme çaba ve gayreti içerisindeyiz. Depremler sırasında ve sonrasında çıkan yangınlardan korunmak için topyekûn hazırlıklı olmamız gerekir. Deprem ve yangına karşı önlem almak, yani hazırlıklı olmak birçok hayat kurtarabilir" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından başlayan tatbikatta senaryo gereği göçük meydana gelen binanın enkaz altında kalan yaralıları kurtarma çalışması yapıldı. Göçüğün meydana gelmesinin ardından bina içerisinden sağ kurtulan vatandaşlar, feryat figan seslerini duyurmaya çalıştı. Olay yerine gelen AFAD, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi İtfaiye Müdürlüğü itfaiyesi, İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri ekipleri sevk edildi. AFAD ve itfaiye ekipleri, enkaz altındaki yaralıları kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Daha sonra dinleme cihazı ile dinleme yapan ekipler, enkaz altından ses geldiğini belirleyince AFAD köpeği ’Leon’ ile sesin geldiği bölgede arama yaptı. Yer tespit edilince ekipler, bir yaralıyı daha sağ kurtararak 112 ekiplerine teslim etti.

Daha sonra senaryo gereği yüksek bir binada yangın çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekibi yangına müdahale ederken, AFAD ekipleri de göçük olma ihtimaline karşı tedbir aldı. Gaz kaçağı da olan binada zaman zaman patlamalar meydana gelirken, patlamalarda yaralanan itfaiye erleri halat ile zemine indirilerek 112 ekiplerine teslim edildi. Bu sırada İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olay yerinde taşkınlık çıkaran vatandaşlara müdahale etti. Ekiplerin yangın söndürme ve yaralı tahliye etme işlemlerini bitirmelerinin ardından açılan Türk Bayrağı ile tatbikat sona erdi. Açılan Türk bayrağı, Milli Eğitim Müdürü Ekinci ile Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nursaçan’a teslim edildi.

Tatbikata AFAD İl Müdürlüğü 20 kişilik ekipleri, İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri 6 kişilik ekiple, Kayseri OSB itfaiye ekipleri, Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet ekipleri katıldı.