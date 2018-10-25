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Gerçeği görünce gözyaşlarına boğuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2018 11:34 | Son Güncelleme

TEKSTİL  işi yaptığını sandığı kiracısının iş yerinden 3 kamyon sahte içki çıktı, gözyaşlarını tutamadı.

Gerçeği görünce gözyaşlarına boğuldu

Emin YEŞİL-Alper KORKMAZ / İSTANBUL , (DHA) TEKSTİL işi yaptığını sandığı kiracısının iş yerinden 3 kamyon sahte içki çıktı, gözyaşlarını tutamadı.
Sultangazi'de jandarma ekiplerince bir iş yerine düzenlenen operasyonda 3 kamyon sahte içki ele geçirildi. İş yeri sahibi kadın tekstil işi yaptığını sandığı kiracısının dükkanından çıkanları görünce uzun süre gözyaşı döktü.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri Sultangazi'de bir iş yerinde sahte içki üretimi yapıldığı bilgisini aldı. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu şüphelilerin bir iş yerinde üretim yaptıkları ve çok sayıda satışa hazır sahte içki bulundukları bilgisini aldı. Jandarma ekipleri operasyon için harekete geçti. Polis ve zabıta ekiplerinin de desteği ile sahte içki imalathanesi olarak kullanılan iş yerine jandarma ekipleri baskın düzenlendi. Düzenlen operasyonda çok sayıda sahte içki ve üretiminde kullanılan malzeme ele geçirildi. olayla ilgili ise Aydın H. gözaltına alındı.

İŞYERİ SAHİBİ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU
Operasyon sırasında tekstil işi yaptığı kiracısının sahte içki ürettiğini öğrenenin ev sahibi Havva Özkan gözyaşları içinde iş yerinden çıkarılanları seyretti. Yaklaşık 3 kamyon sahte içki ve malzemenin çıkışı mahalle sakinlerini de hayrete düşürdü. Eşiyle birlikte iş yerinden çıkarılanları izleyen Özkan, "Dükkan sahibiyim niye böyle oldu. Hiçte şüphelenmedik" dedi. Metin Özkan eşini teselli etmeye çalıştı.Tekstil işi yaptığını sandığını söyleyen bir mahalle sakini ise ,"Çok şaşırdım. Komşuyuz sonuçta. Çuvalla parça alıp götürüyordu. Parça satıyordu sanıyorduk. Duyunca ben şok oldum açıkçası ama ummadığın taş baş yarıyormuş demek ki " diye konuştu. Bir başka mahalle sakini de uzun süredir burada oturduğunu ve çok şaşırdığını dile getirdi.

(FOTOĞRAF)

Gerçeği görünce gözyaşlarına boğulduGerçeği görünce gözyaşlarına boğulduGerçeği görünce gözyaşlarına boğulduGerçeği görünce gözyaşlarına boğuldu

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