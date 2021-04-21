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Gerçeği öğrendiğinde şaşkına döndü! Şişkinlik sandı karnından 1,5 kilo miyom çıktı

21.04.2021 15:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kasık ağrısı ve karında şişkinlik şikayeti ile hastaneye başvuran 37 yaşındaki Gülnara Elmuradova, yaptırdığı tetkikler sonucunda karnında toplam 1,5 kiloya yakın 13 miyom bulunduğunu öğrendi. Gerçekleştirilen 2 saatlik zorlu bir ameliyatla hastanın tüm miyomları çıkarıldı.

Gerçeği öğrendiğinde şaşkına döndü! Şişkinlik sandı karnından 1,5 kilo miyom çıktı

Kasık ağrısı ve karında şişlik nedeniyle Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’ne başvuran 37 yaşındaki Gülnara Elmuradova, yapılan tetkiklerle ortaya çıkan gerçeği öğrendiğinde büyük bir şaşkınlık yaşadı. Yapılan ultrason ve manyetik rezonans görüntülemeleri sonucunda Elmuradova’nın tüm karın içerisini dolduran çok sayıda dev miyom tespit edildi. Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı uzmanı Yrd. Doç. Dr. Özlen Emekçi Özay’ın yönettiği operasyonla miyomlardan kurtulan Gülnara Elmuradova sağlığına kavuşmuş oldu. Yrd. Doç. Dr. Özlen Emekçi Özay, miyomların iyi huylu kitleler olmasına rağmen dev boyuta ulaştıkları için ameliyatla alındığını söyledi.

''MİYOMLAR RAHİM KORUNARAK ÇIKARILDI''

Gerçekleştirilen ameliyatın seyrini Gülnara Elmuradova’nın anne olma isteğinin devam etmesi belirledi. Hastanın rahminin korunduğu ameliyatla, toplam ağırlığı yaklaşık 1,5 kilo olan, en büyüğü 14 santimetreye ulaşan, toplam 13 adet miyom çıkarıldı. Yrd. Doç. Dr. Özlen Emekçi Özay, miyomların tamamının karın alt bölgesine uygulanan 10 santimetrelik küçük bir ameliyat kesisinden çıkarıldığını bildirdi.

NADİR DE OLSA MİYOMLAR KISIRLIĞA VARAN SONUÇLAR DOĞURABİLİYOR

Genellikle iyi huylu kitleler olan miyomlar rahmin kas tabakasından kaynaklanıyor. Herhangi bir şikayete sebep vermeyen miyomlara kadınlarda çok sık rastlanıyor ve rutin jinekolojik muayeneler sırasında tesadüfen tespit ediliyor. Miyomlar daha çok büyüklük, sayı ve yerleşim yerinden dolayı sorun teşkil edebiliyor.

Çoğu zaman büyüme ile orantılı olarak ek bulgular da verebilen miyomlar, aşırı adet kanamaları, adet düzensizliği ve karın ağrısı, cinsel ilişki sonrası kanama, adet arası dönemde ara kanama, sık sık idrara çıkma, karında büyüme veya şişlik, adet dönemlerinde ya da cinsel ilişki sırasında kuyruk sokumuna doğru ağrı ve fazla miktarda kanamaya bağlı kansızlığa neden olabilir. Tüplerin ya da rahmin ağzını kapatan miyomlar ise infertiliteye yani kısırlığa davetiye çıkarıyor.

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''BELİRGİN ŞİKAYETE NEDEN OLAN MİYOMLAR MUTLAKA TEDAVİ EDİLMELİ''

Genellikle küçük ve şikayete neden olmayan miyomların ameliyat gerektirmediğini ifade eden Yrd. Doç. Dr. Özay, “Buna rağmen bizim hastamızda olduğu gibi belirgin şikayet oluşturan, doğurganlığı etkileyecek büyüklükte olan veya kanser ya da benzeri kötü huylu tümörlerle karışabilecek özellikte olan miyomlar cerrahi tedavi gerektirirler” dedi.

(İHA)

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