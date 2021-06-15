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Gerçeği TV'den öğrenmişti! Kızı, kendisinin dini nikahlı eşiyle kaçmıştı! 2 çocuğunu bıçaklayıp intihar etti

15.06.2021 10:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'in Anamur ilçesinde, çıktığı televizyon programında kayıp kızının, dini nikahlı eşiyle kaçıp evlendiğini öğrenen kadın, 2 ve 9 yaşındaki çocuklarını bıçakla yaraladıktan sonra intihar etti.

Gerçeği TV'den öğrenmişti! Kızı, kendisinin dini nikahlı eşiyle kaçmıştı! 2 çocuğunu bıçaklayıp intihar etti

Alınan bilgiye göre, bugün sabaha karşı 04.00 sıralarında Saray Mahallesi, 214 Sokaktaki 2 katlı evde meydana gelen olayda, Hatice Daver, (38) polisi arayıp, "2 çocuğumu öldürdüm acil ekip gelsin" şeklinde ihbarda bulundu.

Olay yerine giden polis, 9 yaşındaki M.Y.D’yi omuz ve koltuk altından, 2 yaşındaki M.D’yi karnından ve göğsünden bıçakla yaralı halde buldu. Ağır yaralanan kardeşler olay yerine çağrılan 112 ekipleri tarafından Anamur Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kardeşlerin hayati tehlikeyi atlatamadığı öğrenildi.

H.D ise olayı gerçekleştirdikten sonra evin çatısına çıkan demir merdivenin altıncı basamağına kendisini iple asarak intihar etti.

Yapılan incelemede, Hatice Daver'in psikolojik rahatsızlıkları olduğu, ilk eşinin cezaevinde, ikinci dini nikahlı eşi Uğur H.’nin, ilk eşinden olan kızı G.D. (18) ile kaçtığı, 31 Mayıs 2021 tarihinde de Star TV’de yayınlanan "Gerçeğin Peşinde" programa katıldığı ve gerçeği burada öğrendiği ortaya çıktı.

(İHA)

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İntihar Mersin
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