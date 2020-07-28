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  4. Gerçeğin Peşinde'nin yeni sunucusu Serap Paköz oldu! Gerçeğin Peşinde ne zaman başlıyor?

Gerçeğin Peşinde'nin yeni sunucusu Serap Paköz oldu! Gerçeğin Peşinde ne zaman başlıyor?

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.07.2020 21:19 | Son Güncelleme

Yapımcılığını Bloom Medya’nın üstlendiği, hafta içi her gün Star ekranlarında İnci Ertuğrul'un sunumuyla izleyicisiyle buluşan Gerçeğin Peşinde programında flaş bir değişiklik yaşandı.

Gerçeğin Peşinde'nin yeni sunucusu Serap Paköz oldu! Gerçeğin Peşinde ne zaman başlıyor?

Yapımcılığını Bloom Medya ve Skala Yapım’ın üstlendiği 'Gerçeğin Peşinde', ekranların sevilen yüzü Serap Paköz’ün sunumuyla, hafta içi her gün Star ekranlarında izleyicisiyle buluşacak.

Yaşanmış hikayeleri konu alan program, faili meçhul dosyaların karanlık yüzünü aydınlatacak. Kayıpların bulunacağı, ayrı kalanları kavuşacağı ve cinayetlerin ardındaki sır perdelerinin de açığa çıkacağı ‘Gerçeğin Peşinde’, izleyenleri derinden etkileyecek.

Hafta içi her gün ekrana gelecek, Serap Paköz’ün sunacağı programa; uzman görüşleriyle Adli Tıp Uzmanı Taner Güven ve Avukat Hasan Kocabey de katkı sağlayacak.

'Gerçeğin Peşinde', yakında Star’da...

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