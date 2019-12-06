Gerçeğini aratmayan yangın tatbikatı

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığının, toplumu yangın ve doğal afetlere hazırlamak amacıyla gerçekleştirdiği yangın tatbikatı gerçeğini aratmadı.

İzmir İtfaiyesi, Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesinde tatbikat gereği çıkarılan yangına müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine birkaç dakika içinde ulaşan ekipler kısa sürede alevleri kontrol altına alırken hastanede yatan vatandaşlar ve hastane personellerini kurtarma çalışması başlattı. Hastane personeli ve çalışanlarının katıldığı tatbikatta, hastane odalarında yatan hastalar hızlı bir şekilde tahliye edilirken merdivenli itfaiye aracıyla binada mahsur kalan vatandaşlar ise ekiplerce kurtarıldı. Gerçeğini aratmayan tatbikat, başarılı bir şekilde sonlandırıldı.

