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"Gerçek azmettiricilerin de ortaya çıkması gerekiyor"

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.11.2018 15:44 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: - "(Kaşıkçı cinayeti soruşturması) Bazı açıklamaları tatmin edici bulmadığımı söylemek istiyorum" - "Talimat verenlerin de gerçek azmettirenlerin de ortaya çıkması gerekiyor. Bu sürecin bu şekilde kapatılmaması gerekiyor. Bu işin takipçisi olacağız"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suudi Arabistan Başsavcılığı Sözcüsü Şelan eş-Şelan'ın, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili soruşturma konusundaki açıklamalarına ilişkin, "Bazı açıklamaları tatmin edici bulmadığımı söylemek istiyorum." dedi.

Çavuşoğlu, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi'nde, İlk Ders ve Fahri Doktora Unvanı Töreni'ne katıldı.

Burada Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu, Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda hunharca bir cinayete kurban gittiğini söyledi. Suudi Arabistan'ın bunu geç de olsa kabul ettiğini dile getiren Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün başsavcının yaptığı açıklamada, biraz daha detaylar geldi. Başsavcı bu açıklamayı yapmadan önce Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı beni aradı ve yaklaşık yarım saat sonra başsavcının bu açıklamayı yapacağını önceden şahsıma bildirdi, ben de Sayın Cumhurbaşkanımıza bu bilgileri arz ettim. Bugünkü açıklamaya baktığımız zaman 11 kişinin şu anda tutuklu olduğunu anlıyoruz. Daha önce 18 kişi tutuklanmıştı. Bu cinayeti gerçekleştirmek için İstanbul'a gelenlerin sayısı ise 15'ti. 11 kişinin 5'i ile ilgili idam istemi var ve yargılama sürecinin başladığını söylüyor başsavcı. Diğer taraftan diğer kişiler neden serbest bırakıldı? Tabii ki başsavcılık gerekli bilgileri bizim başsavcımıza da iletecektir. Ama burada bazı açıklamaları tatmin edici bulmadığımı da şahsen söylemek isterim. Bu şahsın ülkelerine geri götürülmesine direndiği için orada öldürüldüğü söyleniyor. Oysa bu cinayet daha önce de açıkladığımız gibi önceden planlanmıştır."

Cesedin, Kaşıkçı öldürüldükten sonra parçalandığının belirtildiğini söyleyen Çavuşoğlu, "Bu bilgileri zaten biz biliyorduk." ifadesini kullandı.

- "Nasıl öldürüleceği önceden planlanmış"

Cesedin parçalanmasının, anlık bir şey olmadığına işaret eden Çavuşoğlu, "Önceden öldürülüp, sonradan cesedin parçalanması için gerekli şahıslar ve cihazlar buraya getirilmiştir. Yani bu şahsın nasıl öldürüleceği ve parçalanacağı önceden planlanmıştır." diye konuştu.

Ayrıca Türkiye'ye gelen 15 kişinin de Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre yargılanması gerektiğini vurgulayan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Çünkü Viyana Sözleşmesine göre de bu yargılamada ve soruşturmada Türk kanunları geçerlidir. Her ne kadar bu cinayet Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu içinde işlense de. Daha önce yerel iş birlikçiler konusunda bazı açıklamalar gelmişti, sonra bunlar da inkar edilmeye başlandı. Şimdi ise başsavcı bir yerel iş birlikçinin ya da iş birlikçilerin olduğunu söylüyor ve bunu konuyla ilgili bilgileri de bizim savcımızla paylaşacağını söylüyor. Fakat henüz daha cevaplanmamış bir soru var. Hunharca öldürülen ve cesedi parçalara ayrılan Kaşıkçı'nın cesedi nerede, nereye atıldı, nereye gömüldü, nerede yakıldı? Ne yapıldıysa? İşte bu konuda henüz ortada bir cevap yok. Biz, Tükiye Cumhuriyeti olarak bu cinayetin tüm boyutlarıyla açığa çıkması için üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz."

Çavuşoğlu, bu konuda uluslararası camiayla bugüne kadar sürdürülen açık ve şeffaf iş birliğinin bundan sonra da devam edeceğini, ellerine bilgi ve delil geldikçe de paylaşacaklarını bildirdi.

Azmettiricilere ilişkin ise Çavuşoğlu, "Bugünkü açıklamada tabii ki cinayet konusunda talimat verildiği söylenen bazı kişilerle ilgili de tedbirler alındığı söyleniyor. Tüm bu adımları biz olumlu, fakat yetersiz buluyoruz. Ayrıca talimat verenlerin de gerçek azmettirenlerin de ortaya çıkması gerekiyor. Bu sürecin bu şekilde kapatılmaması gerekiyor. Bu işin takipçisi olacağız. Önümüzdeki süreçte gelişmeleri de tüm dünya kamuoyuyla paylaşacağız." değerlendirmesinde bulundu.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

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