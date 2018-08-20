Gerçek bambaşka çıktı! Meğer kadın oyuncu taciz etmiş

Hollywood'da ardı arkası kesilmeyen cinsel saldırı itiraflarına bir yenisi daha eklendi! Bu sefer çıkan söylenti ise herkesi şaşkına çevirdi. Çünkü cinsel saldırı suçlamasında bulunulan kişi bu kez bir kadın oyuncuydu...
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