Gerçek bambaşka çıktı! Meğer kadın oyuncu taciz etmiş

Hollywood'da ardı arkası kesilmeyen cinsel saldırı itiraflarına bir yenisi daha eklendi! Bu sefer çıkan söylenti ise herkesi şaşkına çevirdi. Çünkü cinsel saldırı suçlamasında bulunulan kişi bu kez bir kadın oyuncuydu...

Asia Argento cinsel saldırıyla suçlanıyor!

1 / 18 Kadınlara yönelik baskıları ve saldırıları ifşa eden #MeToo hareketinin öncülerinden İtalyan oyuncu Asia Argento cinsel saldırıyla suçlanıyor.

2 / 18 İtalyan oyuncu Asia Argento cinsel saldırıyla suçlanıyor. New York Times gazetesinin haberine göre Argento kendisini cinsel tacizle suçlayan Amerikalı Jimmy Bennett'e 380 bin Dolar ödedi.

3 / 18 Argento, Harvey Weinstein'ın kendisine tecavüz ettiğini açıkladıktan sonra #MeToo Hareketinin simgesi haline gelmişti.

4 / 18 Haberini ismi açıklanmayan bir kaynak tarafından gönderilen belgelere dayandıran New York Times, Bennett'in İtalyan oyuncuyu 2013 yılında Californiya'da bir otel odasında kendisine cinsel saldırıda bulunmakla suçladığını iddia ediyor.

5 / 18 Habere göre Bennett'in avukatları cinsel saldırının genç müzisyeni travmatize ettiğini öne sürüyor. Olay yaşandığı sırada Jimmy Bennett 17, Asia Argento ise 37 yaşındaydı. Olayın geçtiği California eyaletinde cinsel rüşt yaşı ise 18.

6 / 18 Bennett henüz 7 yaşındayken bir dizide Argento'nun çocuğu rolünde oynamıştı.

7 / 18 Asia Argento Harvey Weinstein tarafından tecavüze uğradığını açıklayan ilk isimlerden biriydi. Weinstein'ın 1997 yılında Cannes Film Festivali sırasında, 21 yaşındayken kendisine tecavüz ettiğini belirten Argento #MeToo Hareketi'nin de öncülerindendi.

8 / 18 Mayıs ayında Cannes Film Festivali'nin kapanış gecesinde konuşan Argento, "Artık zaman değişti, hiç endişe duymadan istediğinizi yapamayacaksınız" demişti.

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