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Gerçek bankayı aradığında ortaya çıktı! Tam 42 gündür ölü: 'Eşim dul olarak gözüküyor'

22.03.2023 06:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli depremlerde sıra dışı bir olay yaşandı. Hatay'da evlerinden sağ salim çıkan Ahmet Artan, 42 gündür ölü olarak gözüküyor. Bankayı aradığında 'sen ölüsün' yanıtını alan Artan, duyduğu cevap karşısında şaşkına uğradı. Ölü olarak gözüktüğü için ne yardım alan ne de işe girebilen Artan, "Şu an nüfustan bile düşürülmüşüm, eşim dul olarak gözüküyor. Neredeyse eşime dul maaşı bile verecekler. Hem gülünecek hem de ağlanacak haldeyiz şuan" dedi.

Gerçek bankayı aradığında ortaya çıktı! Tam 42 gündür ölü: 'Eşim dul olarak gözüküyor'

Hatay'da yaşayan Ahmet Artan ve ailesinin Kahramanmaraş merkezli depremlerde evleri ağır hasar gördü. Depremden kurtulan Ahmet Artan, banka hesaplarına giriş yapamadığı için bankayı aradığında 'sen ölüsün' yanıtını alınca hayatının şokunu yaşadı. 42 gündür ölü olarak sistemde gözüken Artan "Hem gülünecek hem de ağlanacak haldeyiz şuan. Tek isteğimiz bu hatanın bir an önce düzeltilmesi" dedi.

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RESMEN 'ÖLÜ' İLAN EDİLDİ

Ahmet Artan, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatta kalsa da resmen ölü ilan edildi. Artan ve ailesi depremlerde Hatay'da ağır hasar alan evlerinden sağ salim çıkabilmişti. Artan bankayı aradığında ölü olduğunu duyunca inanamadı. Bütün sistemleri kontrol etti ama sanki hiç yaşamamış gibiydi. Gerçeği öğrenmek için nüfus müdürlüğüne gitti. Orada 'Biz bir şey yapamayız, savcılığa git' yanıtını alan Artan, savcılıkta 'Yaşıyorum ölmedim' diye dilekçe yazdı. Kendisine 'Durumun düzeleceği' söylenen artan halen ölü olarak gözüküyor. İddiasına göre ölmesinin nedeni bir akrabasıyla olan isim benzerliği. Barınma krizini çözen Artan, ne yardım alabiliyor ne de işe girip çalışabiliyor.

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'EŞİM DUL OLARAK GÖZÜKÜYOR'

Show Haber'in haberine göree Ahmet Artan, "e-Devlet'e giriş yapamıyorum, banka hesaplarım donduruldu. Şu an 42 gündür ölüyüm ama yaşıyorum. Banka hesaplarına giriş yapamadığım için bankayı aradım, onlar da bana 'Sen ölmüşsün, sistemimizde ölü gözüküyorsun' dediler. O an şok geçirdim. Ben ölmedim ama beni ölü göstermişler. Rahmetli dayımın oğlu vefat etti. Onun adı Ahmet Aşan, benimki Ahmet Artan... Şu an 3200 günlük sigorta günlerim bile sıfırlanmış. Şu an nüfustan bile düşürülmüşüm, eşim dul olarak gözüküyor. Neredeyse eşime dul maaşı bile verecekler. Hem gülünecek hem de ağlanacak haldeyiz şuan. Tek isteğimiz bu hatanın bir an önce düzeltilmesi." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
deprem Hatay Kahramanmaraş

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