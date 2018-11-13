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"Gerçek bir Avrupa ordusu vizyonu üzerinde çalışmalıyız"

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2018 20:04 | Son Güncelleme

Almanya Başbakanı Angela Merkel: - "Bir gün gerçek bir Avrupa ordusu oluşturma vizyonu üzerinde çalışmalıyız"

BERLİN (AA) - Almanya Başbakanı Angela Merkel, bir gün gerçek bir Avrupa ordusu oluşturma vizyonu üzerinde çalışılması gerektiğini söyledi.

Merkel, Avrupa Parlamentosunda (AP) Avrupa'nın geleceğine ilişkin konuşma yaptı.

Birlikteliğin Avrupa'nın başarısı için vazgeçilmez olduğunu ifade eden Merkel, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin birlikte olduklarında ortak çıkarlarını ve değerlerini daha iyi savunabileceklerini belirtti.

AB'de askeri alanda yapısal olarak önemli ilerlemeler sağlandığını vurgulayan Merkel, "Bir gün gerçek bir Avrupa ordusu oluşturma vizyonu üzerinde çalışmalıyız." dedi.

Merkel, bu ordunun NATO'ya karşı bir ordu olmayacağının altını çizerek, NATO içinde ortak bir Avrupa ordusu ile yer alınabileceğini kaydetti.

Avrupa'nın küresel sahnede birliktelik gösterdiğinde güçlü olabileceğini, kayıtsız şartsız başkalarına güvenebilecekleri zamanların bittiğini dile getiren Merkel, bunun Avrupalıların kendi kaderini kendilerinin eline almaları gerektiği anlamına geldiğini bildirdi.

Avrupa'yı 2015'te etkileyen mülteci krizini hatırlatan Merkel, "2015’ten önce mülteci konusunun AB'nin ortak bir konusu olduğunu kabul etmek uzun sürdü." ifadesini kullandı.

Merkel, AB'nin dış sınırlarını koruması gerektiğini, bunun için Sahil Güvenlik Ajansının (Frontex) güçlendirilmesini istedi.

AB'de bütçe tartışmalarını da değerlendiren Merkel, sorunlarını, taahhütlerini dikkate almayarak ve yeni borç alarak çözmek isteyenlerin Avro Bölgesi'nin istikrarını tehlikeye attığını kaydetti.

Angela Merkel, ortak para biriminin, her üyenin kendi sorumluluklarını yerine getirdiğinde işlevsel olabileceğini söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
Almanya Başbakan Angela Merkel Avrupa Parlamentosu

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