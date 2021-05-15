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Gerçek bir Barbie olduğunu iddia eden kadın, en büyük hayalini açıkladı: Aşırı büyük poposu olan...

15.05.2021 10:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya'da muhafazakar bir kırsal köyde büyüyen Jessy Bunny, herkesten farklı olmaya kararlıydı ve 2019'da okulu bıraktıktan sonra Avusturya'nın Viyana şehrine taşınmaya karar verdi. Jessy, geçirdiği estetik operasyonlar sonrası ''Gerçek bir Barbie oldum, sonunda hayal ettiğim kişiyim'' diyor.

Gerçek bir Barbie olduğunu iddia eden kadın, en büyük hayalini açıkladı: Aşırı büyük poposu olan...

Jessy Bunny küçük bir kızken bebeklerle oynamayı, makyaj yapmayı her zaman sevdiğini ancak ailesinin yasakçı tutumu nedeniyle hiçbir zaman istediği gibi davranamadığını söylüyor.

18 yaşında ailesinden ayrılıp Avusturya'ya taşınan Jessy, o zamandan beri liposuction, yanak, çene, dudak dolgusu ve göğüs estetikleri de dahil kozmetik cerrahi ile kendini gerçek bir Barbie'ye dönüştürmek için 24 bin sterlin harcadı.

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''GÖĞÜS AMELİYATINDAN SONRA GÜVENİM GELDİ''

Jessy, artık istediği biri gibi, 'gerçek bir Barbie' gibi olduğunu iddia ederek şöyle konuşuyor: Dudaklarımı daha büyük göğüslerimi daha iri yaptırmak istiyorum. Aşırı büyük poposu olan bir Barbie olmak en büyük hayalim. Almanya'da bir köyde büyüdüm ve her zaman makyaj yapmak, büyük bir kız olarak yaşamak istedim. Kendimi şekillendirmek istediğimde hep ailemin yasaklarıyla karşılaştım. Okulu bıraktığımda daha büyük bir şehre taşındım ve daha kadınsı olmaya başladım. Kendime güvenim geldi. Göğüs ameliyatımdan beş ay sonra ilk kez dudak dolgusu yaptırdım ve devamı geldi.

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FOTOĞRAF VE VİDEO SATARAK PARA KAZANIYOR

OnlyFans'ta bir hesabı olan fotoğraf ve videolarını satarak para kazandığını söyleyen Jessy, ''Daha duracağımı sanmıyorum. Estetik bağımlısı olduğumu söylemeliyim'' şeklinde konuşuyor.

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Almanya Avusturya OnlyFans

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