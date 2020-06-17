Gerçek bir browni tarifi! Tadına bakan hazır sanıyor

Çok basit ama çok lezzettli bir browni tarifiyle geldik. Saniyeler içinde biteceğini şimdiden söyleyelim.
İşte hazırlanışı 5, pişirmesi sadece 30 dakika süren brownie tarifi.
1 su bardağı süt, yarım çay bardağından az sıvı yağ, 1 su bardağından az şeker ve 1 buçuk çorba kaşığı kakaoyu sos tenceresinde pişirin. Soğuyan, çatalla delikler açılan kek üzerine hazırladığınız sosu gezdirin.
Ünlü şef Arda Türkmen brownie tarifinde 3 yumurta kullanıyor. Şeker ve yumurtaların macun gibi bir kıvam alması için iyice çırpılmasını öneriyor. Çikolatalı sosun ise yumurtalı karışıma yavaş yavaş eklenmesinin altını çiziyor.
Türkmen, browni keki diğer keklerden ayıran şeyin içine eklenen kuru miktarının doğru ayarlanması olduğunu söylüyor.
Browni içine kavrulmuş ceviz veya fındık koyabilir, lezzetini iki katına çıkarabilirsiniz.
Brownie kekinizi bir haftaya kadar oda sıcaklığında hava geçirmez bir kapta, üç aya kadar derin dondurucuda saklayabilirsiniz.
Browni kek sevgililer günü için hazırlayabileceğiniz harika bir fikir önerisi olabilir. Kalp şeklindeki kalıplarla keke şekil verebilir. Çikolata ve ahududu sosuyla servis edebilirsiniz.
Browniyi dondurma ile de servis edebilir hatta sunum esnasında her bir kek porsiyonu arasına bir top dondurma koyabilirsiniz.
Brownie kekin yanına süt, kahve, sıcak çikolata ve çayın çok yakıştığını da söylemeden geçemeyeceğiz.
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