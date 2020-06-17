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Gerçek bir browni tarifi! Tadına bakan hazır sanıyor

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
TARİFLER HABERLERİ  | Son Güncelleme

Mükemmel gerçek bir browni tarifi mi arıyorsunuz? Başka yerde aramayın. Bu tarifi denedikten sonra bir daha paket keklerden almayacağınıza söz verebiliriz.

Gerçek bir browni tarifi! Tadına bakan hazır sanıyor

Çok basit ama çok lezzettli bir browni tarifiyle geldik. Saniyeler içinde biteceğini şimdiden söyleyelim.

BROWNİ TARİFİ MALZEMELERİ

İşte hazırlanışı 5, pişirmesi sadece 30 dakika süren brownie tarifi.

  • 1/2 su bardağı + 2 yemek kaşığı tuzlu tereyağı
  • 1 su bardağı toz şeker
  • 2 büyük yumurta
  • 2 çay kaşığı vanilya özü (vanilya tozu da kullanabilirsiniz)
  • 1/2 su bardağı eritilmiş sütlü çikolata parçaları
  • 3/4 su bardağı un
  • 1/4 su bardağı şekersiz kakao tozu
  • 1/2 çay kaşığı tuz
  • 1 su bardağı sütlü çikolata parçaları

BROWNİ KEK TARİFİNİN YAPILIŞI

  • Fırını 350 derece ısıtın. Kek hamurunu dökeceğiniz fırın kabını yağlayıp unlayın.
  • Eritilmiş tereyağını büyük bir karıştırma kabına dökün. 30 saniye kadar pürüzsüz bir şekilde şekerle çırpın.
  • Yumurta ve vanilya özü ekleyin. 1 dakika çırpın.
  • Eritilmiş çikolatayı birleştirip pürüzsüz olana kadar çırpın.
  • Un, kakao tozu ve tuzu ekleyin bir spatulayla karışıma yedirin. Bütün çikolata parçalarını karıştırın.
  • Fırın kabına dökün ve üzerini düzeltin.
  • Önceden ısıtılmış fırında 30 dakika pişirin. Dilimlemeden önce yarım saat bekletin. Gerçek, içi akışkan browni tarifiniz hazır.
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ISLAK BROWNİ KEK YAPMAK İSTİYORSANIZ…

1 su bardağı süt, yarım çay bardağından az sıvı yağ, 1 su bardağından az şeker ve 1 buçuk çorba kaşığı kakaoyu sos tenceresinde pişirin. Soğuyan, çatalla delikler açılan kek üzerine hazırladığınız sosu gezdirin.

ARDA TÜRKMEN BROWNİ TARİFİ NASIL?

Ünlü şef Arda Türkmen brownie tarifinde 3 yumurta kullanıyor. Şeker ve yumurtaların macun gibi bir kıvam alması için iyice çırpılmasını öneriyor. Çikolatalı sosun ise yumurtalı karışıma yavaş yavaş eklenmesinin altını çiziyor.

Türkmen, browni keki diğer keklerden ayıran şeyin içine eklenen kuru miktarının doğru ayarlanması olduğunu söylüyor.

BROWNİ PÜF NOKTALARI

Browni içine kavrulmuş ceviz veya fındık koyabilir, lezzetini iki katına çıkarabilirsiniz.

Brownie kekinizi bir haftaya kadar oda sıcaklığında hava geçirmez bir kapta, üç aya kadar derin dondurucuda saklayabilirsiniz.

BROWNİ SERVİS ÖNERİLERİ

Browni kek sevgililer günü için hazırlayabileceğiniz harika bir fikir önerisi olabilir. Kalp şeklindeki kalıplarla keke şekil verebilir. Çikolata ve ahududu sosuyla servis edebilirsiniz.

Browniyi dondurma ile de servis edebilir hatta sunum esnasında her bir kek porsiyonu arasına bir top dondurma koyabilirsiniz.

Brownie kekin yanına süt, kahve, sıcak çikolata ve çayın çok yakıştığını da söylemeden geçemeyeceğiz.

ALTERNATİF OLARAK BOL ÇİKOLATALI BROWNİ TARİFİNİ VİDEOLU ANLATIMLA İZLEYEBİLİRSİNİZ


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