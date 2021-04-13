Gerçek bir göz gibi davranan webcam görenleri korkutuyor!

Webcam'ler, teknolojinin gelişmesiyle birlikte farklı boyutlar kazandı. Ancak yine de genel tasarım dilleri hep aynı kaldı. Bilindiği kadarıyla hiçbiri insan biçimli olma adımına geçemedi. Fakat Marc Teyssier isimli bir tasarımcı, Eyecam projesi ile çok farklı bir web kamerayı karşımıza çıkardı. Bu kamera, öyle laf olsun diye değil, gerçekten de çok farklı.

EYECAM SİZİ İZLİYORMUŞ GİBİ GÖRÜNÜYOR

Eyecam adı verilen webcam, duruşuyla ve hareketleriyle insan gözünü taklit ediyor. Eyecam, bir gözün neredeyse gerçekçi bir şekilde yeniden canlandırılması için robotik teknikleri ve silikon bazlı bir cildi birleştiriyor. Web kamerası, insan gözünü taklit etmek için gözünü, göz kapaklarını ve kaşını hareket ettirecek motorlar kullanıyor. Yani kameranın kaş ve göz kapakları oynayabiliyor.

Bir Arduino Nano tarafından kontrol edilen Eyecam, Raspberry Pi aracılığıyla bilgisayara bağlanabiliyor. Ancak en korkutucu olan şey şüphesiz ki Eyecam'in yetenekleri değil, tasarımı.

BİR SONRAKİ ADIM OLABİLİR

Elbette, her zaman sizi izliyormuş gibi görünen bir web kamerasına sahip olmak çok hoş olmayabilir. ancak bu, insan biçimli ev yardımcılarına doğru atılan bir sonraki adımlardan biri olabilir.

