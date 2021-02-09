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Gerçek diye imitasyon altınları gasp eden şüpheli: "Bir daha öyle yapmasınlar gerçek altın koysunlar"

09.02.2021 11:48 | Son Güncelleme:
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Konya’da silahıyla girdiği kuyumcudan gasp ettiği altınların imitasyon olduğunu yakalanınca anlayan şüpheli, gazetecilerin "neden yaptın" sorusuna “Zevk için yaptım, zaten hepsi sahte çıktı.

Konya’da silahıyla girdiği kuyumcudan gasp ettiği altınların imitasyon olduğunu yakalanınca anlayan şüpheli, gazetecilerin "neden yaptın" sorusuna “Zevk için yaptım, zaten hepsi sahte çıktı. Bir daha öyle yapmasınlar, gerçek altın koysunlar” diyerek cevap verdi.
Olay, merkez Meram ilçesi Şükran Mahallesi Bedesten Çarşısı’nda bulunan kuyumcuda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Bağcıatal’a (24) ait kuyumcuya giren Sezer Karga, çeyrek altın fiyatını sorduktan sonra silahını çıkardı. Mehmet Bağcıatal’a ‘beynini dağıtırım’ diyen zanlı, altınları bez torbanın içerisine doldurulmasını istedi. Bunun üzerine Mehmet Bağcıatal’da tezgahta bulunan ve imitasyon olan 25 adet altını torbanın içerisine doldurdu. İçerisinde gerçek altın olduğunu sandığı torbayı alan silahlı soyguncu, olay yerinden kaçarak izini kaybettirdi. Olayla ilgili çalışma başlatan Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Sezer Karga’yı (35) kısa sürede yakaladı. Şüphelinin altınların sahte olduğunu yakalandıktan sonra öğrendiği belirtildi. Şüpheli emniyetteki ifadesinde, “Maddi durumum iyi değil, borcum var. Gezerken kuyumcuyu gözüme kestirdim. Karşısında oturup iki saat çay içtim. İçerisi boşalınca girip soygunu yaptım” dediği öğrenildi.

“Zevk için yaptım”
Gözaltına alınan şüpheli Sezer Karga, sağlık kontrolüne götürüldüğü sırada gazetecilerin neden yaptın sorusuna ise “Zevk için yaptım, zaten hepsi sahte çıktı. Bir daha öyle yapmasınlar, gerçek altın koysunlar” dedi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Ayrıca, şüphelinin ‘tehdit, kasten yaralama’ gibi olaylardan 23 suç kaydı olduğu öğrenildi.
Öte yandan, imitasyon altınların gasp edilme anı ise iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde, şüphelinin iş yeri sahibine silah çektikten sonra ’beynini dağıtırım’ diyerek altınları torbaya doldurtması ve olay yerinden uzaklaşması yer alıyor.

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