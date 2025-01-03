Gerçek doktor, sahtesinin kurbanı oldu: "Popomda kalıcı iz ve kusur kaldı"

Sahte doktora inanan gerçek doktor estetik ameliyat geçirdi, kalçasında kalıcı izler oluştu... Doktor Merve Sema Yılmaz, iddiaya göre, Yenidoğan çetesi davasında adı geçen, İstanbul'un Bağcılar ilçesinde bulunan Şafak Hastanesi’nde sahte doktor tarafından muayene edildi. Muayenenin ardından ameliyat olan Yılmaz, vücudunda kalıcı izler oluştuğunu öne sürdü ve şikayetçi oldu. Mağdur doktorun avukatı Musa Karabacak, “Doktor olmadığını tarafımız dahil soruşturma sürecinde öğrendik. Bu süreçte başka kişiler de mağdur oldu. Müvekkilim bu süreçte hem yüz binlerce lirasını hem de sağlığını kaybetti” diye konuştu.

“POPOMDA KALICI İZ VE KUSUR KALDI, PSİKOLOJİM BOZULDU”

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurarak şikayetçi olan müşteki doktor Merve Sema Yılmaz, 14 Aralık 2022’de Bayrampaşa’da bulunan bir iş yerinde ameliyat olmak istediğini belirtti.

Doktor Yılmaz beyanının devamında “Aynı gün bu ameliyatı Bağcılar’da bulunan Şafak Hastanesi’nde oldum. Görevli doktor Atacan Emre Koçman bu operasyonu yaptı. Doktor Murat Kaynak ise Vita Estetik isimli iş yerinin yetkilisidir. Bu operasyon sonucu popomda kalıcı iz ve kusur kalmıştır. Bu izler geçmemektedir. Bu sebeple psikolojim bozulmuştur. Yapılan operasyon sonrası kalçam ağrımaktadır. Ayrıca yapılan ikinci operasyonun masraflarını bana ödettiler. Operasyonu yapan doktor Atacan Emre Koçman ve iş yeri yetkilisi doktor Murat Kaynak hakkında şikayetçiyim” dedi.

Şikayetin ardından İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilen bir evrakla konuya ilişkin soruşturma izni verildiği aktarıldı.

“DOKTOR OLMADIĞINI TARAFIMIZ DAHİL SORUŞTURMA SÜRECİNDE ÖĞRENDİK”

Öte yandan konuya ilişkin açıklama yapan Merve Sema Yılmaz’ın avukatı Musa Karabacak şu ifadeleri kullandı:

“Müvekkilim doktor Merve Sema Yılmaz, Murat Kaynak’ın kendisini doktor ve uzman estetisyen olarak tanıtması üzerine ameliyata ikna oldu. Müvekkilim yağ aldırma ve kalça büyütme operasyonu için sosyal medyada kendisini Apex Estetik Sağlık ve Danışmanlık Şirketi’nin sahibi ve yönetim kurulu üyesi olarak tanıtan Murat Kaynak ile görüştü. Yüz yüze görüşme için şirketin Bayrampaşa’daki ofisine gitti. Şirketin aslında Vita Estetik olarak faaliyet gösterdiğini fark etti. Burada Kaynak ile yüz yüze görüşen müvekkilim, Kaynak’ın kendisini estetik cerrah olarak tanıttığını ve çıplak muayene yapıldığını söyledi. Müvekkilim daha sonra Özel Bilgi Hastanesi’nde ameliyatı yapacak olan doktor Atacan Emre Koçman ile görüştü. 13 Aralık’ta Bağcılar Şafak Hastanesi’ne yatışı yapıldı ve 14 Aralık’ta ameliyatı gerçekleştirildi. 15 Aralık’ta ise taburcu edildi. Operasyondan sonra müvekkilimin bazı bölgelerinde iltihaplanmalar meydana geldi. 2 Ocak’ta tekrar Bağcılar Şafak Hastanesi’ne yatan müvekkilim enfeksiyon tedavisinin ardından 9 Ocak’ta tekrar taburcu edildi. Müvekkilin operasyon geçirdiği bölgelerde kalıcı izler oluşması sebebiyle 18 Ekim 2023’te doktor Atacan Emre Koçman ve Murat Kaynak hakkında suç duyurusunda bulundu. Kaynak’ın doktor olmadığını tarafımız dahil soruşturma sürecinde öğrendik. Uzun süredir hukuki mücadele içerisindeyiz. Soruşturma yavaş ilerliyor. Bu süreçte başka kişiler de mağdur oldu. Müvekkilim bu süreçte hem yüz binlerce lirasını hem de sağlığını kaybetti.”

YARIŞMA PROGRAMINA DA KATILMIŞ

Bu arada doktor Yılmaz'ın 2002'de "Kim Milyoner Olmak İster" adlı yarışmaya katıldığı da öğrenildi.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır