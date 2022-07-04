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Gerçek gelen mesajla ortaya çıktı! Çalışanlardan restoran sahibine akılalmaz oyun

04.07.2022 07:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya'da bir restoran sahibi, paket servis çalışanları tarafından dolandırıldı. Çalışanları tarafından günde 2 bin 500 ila 7 bin 500, 1 yılda toplan 1 buçuk milyon lira dolandırılan restoran sahibi, gerçeği arkadaşının attığı mesajla öğrendi. Olayla ilgili konuşan restoran sahibi "Karakolda ifadeleri alındı ama 4-5 ay oluyor hiçbir sonuç alamadık. Bu insanların bu şekilde dışarıda gezmeleri, gerçekten insanın canını acıtıyor." dedi.

Gerçek gelen mesajla ortaya çıktı! Çalışanlardan restoran sahibine akılalmaz oyun

Sakarya Akyazı'da restoran işleten Yunus Emrah Turhan, çalışanları tarafından günde 2 bin 500 ila 7 bin 500, 1 yılda toplan 1 buçuk milyon lira dolandırıldı. Olay arkadaşının attığı mesajla ortaya çıkarken Turhan "Karakolda ifadeleri alındı ama 4-5 ay oluyor hiçbir sonuç alamadık. Bu insanların bu şekilde dışarıda gezmeleri, gerçekten insanın canını acıtıyor." dedi.

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ÇEKTİKLERİ PARAYI KENDİ HESAPLARINA AKTARDILAR

Akyazı ilçesi Ömercikler Mahallesi 8035 Sokak’ta et restoranı işleten Yunus Emrah Turhan, fırınında ve paket servisinde çalışan 6 kişi tarafından 1 yılda yaklaşık 1 buçuk milyon lira dolandırıldığını iddia etti. İddiaya göre, dükkana gelen siparişleri evlere teslim eden çalışanlar, telefonlarına indirdikleri uygulama sayesinde pos cihazından çektikleri paraları kendi hesaplarına aktararak, verilen siparişi iptal etti. Bu yöntem ile dolandırıcılık olayını gerçekleştirdiği ileri sürülen çalışanlar, 1 yılda yaklaşık 1 buçuk milyon lira çaldı. Durumun fark edilmesi üzerine çalışanlarına soran Turhan, itiraf sonrasında olaya ilişkin savcılığa suç duyurusunda bulundu. Turhan, şikayet üzerine ifadeleri alınan kişilerin serbest kalmasına ve olayla alakalı bir sonuca ulaşılamamasına tepki gösterdi. Gerekli bütün delillerin kendisinde mevcut olduğunu ve bunları da savcılığa sunduğunu aktaran Turhan, bu kişilerin gerekli cezaları almasını istiyor.

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GÜNLÜK 7 BİN 500 LİRALIK VURGUN

Dolandırıldığını arkadaşı sayesinde öğrendiğini belirten Yunus Emrah Turhan, "Bu olay bir arkadaşın vesilesiyle gün yüzüne çıktı. Olay ortaya çıktığında restoranımızın paket servis bölümünde çalışanlara sorduk. Bir tanesi suçunu itiraf etti, diğerleri de önce itiraf edip sonra suçlarını inkar ettiler. Bu işle alakalı gerekli şikayetlerimizi yaptık. Konuyu savcılığa vereli 4-5 ay oluyor ama hiçbir sonuç alamadık. Ciddi bir şekilde kaybımız olmuş. Günlük ciroda 2 bin 500 ila 7 bin 500 lira arasında kayıp olmuş. Bunu araştırmaya başladığımızda gerçekleştirdikleri hırsızlığı gün yüzüne çıkarttık ve hepsini savcılığa teslim ettik" dedi.

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"BÖYLE BİR HIRSIZLIĞIN YAŞANABİLECEĞİNİ HİÇ DÜŞÜNEMEDİK"

Hırsızlığın nasıl gerçekleştirildiğini aktaran Turhan, "Örnek veriyorum paketçilerimizden biri 30 tane, diğeri 50 tane, bir diğeri ise 40 tane pakete gitti. Bizim bilgisayar sistemini telefonlarına yüklemişler, o sistem üzerinden paketlerin yoğunluğuna göre 5’er 10’ar tana silmişler. Bu şekil günlük cirodan 5 milyara kadar hesaplarına aktarmışlar. Kardeşimiz, çocuğumuz gibi gördüğümüz insanlar bunu bize yaptı. Bu sebeple böyle bir hırsızlığın yaşanabileceğini hiç düşünemedik. Bizim çektiğimiz sıkıntıları bilen insanların böyle bir şey yapabilmesi zorumuza gidiyor" diye konuştu.

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Çalışanlarından birinin durumu itiraf ettiğini ve hesaplarına 40 bin lira gönderdiğini söyleyen Turhan, "Bir yıl içerisinde yaklaşık 1 buçuk milyonluk zararımız var. Yani işin yoğunluğuna göre her gün bu sistemle ciddi miktarda paraları hesaplarına geçirmişler. Arkadaşımın, paketçilerimin beni dolandırdığını belirterek attığı mesaj ile ortaya çıktı bu olay. Dükkana geldiğimde o arkadaşı çağırdım ve bu konuyu kendisinden başka birinin bilip bilmediğini sordum. O da iki kişiyi daha çağırdı yanına. Onlara sordum, onlar da bana anlattığında o an şok oldum. Daha sonra dükkana geldiğimde iki paketçim buradaydı, bir tanesi izinliydi. İkisini yanıma çağırdım ve olayı sordum, onlar da kabullendiler. Bir tanesi ertesi gün inkar etti. Aradan bir ay gibi bir süre geçti diğerinin babası beni çağırdı. Ve oğlunun arkasında olduğunu, bu olaya karıştıysa da oğlunun borcunu ödeyeceğini söyledi. O şekilde karakola gidip ifade verdi ve hesabımıza 40 bin lira para attı" şeklinde konuştu.

"DIŞARIDA GEZMELERİ İNSANIN CANINI ACITIYOR"

Olayın bir an önce bir sonuca bağlanmasını istediğini ifade eden Turhan, "Olay sonrasında avukatım aracılığıyla elimdeki bütün belgeleri savcılığa ulaştırdım. Karakolda ifadeleri alındı ama 4-5 ay oluyor hiçbir sonuç alamadık. Bu insanların bu şekilde dışarıda gezmeleri, gerçekten insanın canını acıtıyor. Bir an önce bu olayın sonuca bağlanmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık Sakarya
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