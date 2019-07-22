Gerçek hayatla birleşen inanılmaz çizimler!

İtalyan artist Pietro Cataudella, yaptığı çizimleri gerçek hayatla birleştiriyor ve ortaya harika görüntüler çıkıyor!

İtalyan sanatçı Pietro Cataudella, eskiz defterini gittiği her yere yanında götürüyor. Ancak çizimleri gittiği yerleri tasvir etmekle kalmıyor, manzaranın ta kendisini oluşturuyor! Ünlü sanatçı şu anda devam etmekte olan CityLiveSketch adlı projesi kapsamında çizimlerini gerçek hayat ile birleştiriyor ve ortaya harika görüntüler çıkıyor. Gelin bu eğlenceli çizimlere hep beraber bakalım!

