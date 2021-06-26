Gerçek hayattaki Tarzan! Kadınların varlığını bile bilmiyor, favori yemeği fare kafası

Babası tarafından bir ormanda büyütülen ve insanlardan izole bir hayat süren Vietnamlı Lang, hikayesiyle duyanları hayrete düşürüyor.

41 yıl boyunca dünyanın geri kalanından tamamen izole bir şekilde yaşayan Lang, ormanlarının derinliklerinde yaşarken dünyada neler olup bittiğinden habersizdi. Öyle ki Vietnam Savaşı'nın hala devam ettiğine inanıyorlardı.

KADINLARIN VARLIĞINDAN BİLE HABERDAR DEĞİLDİ

49 yaşındaki Ho Van Lang ve babası Ho Van Thanh, Vietnam savaşından kaçtıktan sonra Quang Ngai eyaletinin Tay Tra bölgesinde bir ormanda yaşam sürdü. 49 yaşında olduğu tahmin edilen Van Lang'ın kırk yıl boyunca başka hiçbir insanla veya modern dünyayla temasları olmadı. Hatta Lang'ın kadınların varlığından bile haberdar olmadığına dikkat çekildi.

Baba Thanh, 1972'deki savatşta eşini ve iki çocuğunu kaybetmesi üzerine köyünden kaçmaya karar vermiş ve 2013 yılında köylüler tarafından fark edilmişler.

Yavaş yavaş medeniyete adapte olan Lang ve babası şimdi ormanın yakınında bir evde yaşıyorlar.

2015 yılında, dünyanın ücra, ıssız bölgelerine tatil imkanı sunan Docastaway'in genel müdürü Alvaro Cerezo, Lang ile bir araya geldi. Ona hayatta kalma teknikleri hakkında soru sormak istemişti ama sonunda büyüdüğü ormanda beş gün birlikte yaşayarak geçirdiler.

''KADINLAR VE ERKEKLER ARASINDA AYRIM YAPAMIYOR''

Lang'in "erkekler ve kadınlar arasında ayrım yapmakta" zorlandığını ve hala "aralarındaki temel farkı" bilmediğini söyledi. Cerezo, Lang'ın hiçbir zaman asgari düzeyde cinsel arzu duymadığını ve üreme içgüdüsünün olmadığını söyledi.

Vietnamlı bir çocuk ve babası ormanda saklandılar ve 41 yıl boyunca dünyanın geri kalanından tamamen izole bir şekilde orada yaşadılar. Vietnam savaşının hala devam ettiğine inanıyorlardı. Üç yıl önce yakalandılar ve medeniyete geri götürüldüler.

''FAVORİ YEMEĞİ FARE KAFASI''

Lang ve Thanh'ın beslenmesi meyve, sebze, bal, maymunlar, sıçanlar, yılanlar, kertenkeleler, kurbağalar, yarasalar, kuşlar ve balıklar dahil olmak üzere çeşitli etlerden oluşuyordu. Lang'ın favorisinin fare kafası olduğu bildirildi.

''KENDİNİ BİR ÇOCUK GİBİ GÖRÜYOR''

Cerezo şöyle konuşuyor: Lang için bir hayvanın hiçbir parçası boşa harcanmamalıdır. geliştirebildiği sosyal becerilerin eksikliği, topluma geri döndüğünden beri Lang için en büyük engellerden biri. Kadın ve erkeğin aralarındaki temel farkı hala bilmiyor. Lang'dan birini dövmesini isteseydim, bunu şiddetle yapardı. İyi ve kötü arasındaki farkı bilmiyor. O hala kendini bir çocuk gibi görüyor.

Bununla birlikte, Lang'in "yeni hayatına mutlu bir şekilde uyum sağladığı" ve özellikle "hayvanların insanlara dostça davrandığını" görmekten hoşlandığı, ormandaki hayatından büyük bir değişiklik olduğu bildiriliyor.

