KADIN

Gerçek mutluluğun ne olduğunu gösteren sıcak aile çizimleri

Sibel Ozdemir Sibel Ozdemir
YAŞAM HABERLERİ  | 24.04.2018 15:34 | Son Güncelleme

Yetenekli sanatçı Soosh'un illüstrasyonları, aile hayatının bütün içtenliğini gözler önüne seriyor. Instagram'da 200 binden fazla takipçisi bulunan Soosh'un çizimlerinde gerçek mutluluğu, neşeli bir aileyi ve içten sevgiyi bulacaksınız. Yürek ısıtan illüstrasyonlar bize hayatımızda gerçekten neyin önemli olduğunu tekrar hatırlatıyor. Umarız bu sıcak illüstrasyonları siz de ailenize benzetirsiniz! Düşüncelerinizi bizimle paylaşın.

Gerçek mutluluğun ne olduğunu gösteren sıcak aile çizimleri

Mutluyuz çünkü beraberiz.

1

Çünkü birbirimize bakıyoruz ...

2

... Ve birbirimizin rahatını önemsiyoruz.

3

En heyecan verici sürprizleri hazırlayın

4

Hayalleri gerçek yapın

5

Bir mucizeyi beklemek

6

Birbirinize yardımcı olun

7

Deneyimlerimizi paylaşın

8

Birlikte, soğuk havalardan korkmuyoruz ...

9

... ya da hastalıklardan.

10

Çünkü şimdiye kadarki en iyi destek ekibine sahibiz!

11

Sevmeyi biliyoruz

12

Ayrıca çok eğleniyoruz!

13

Ve geleceğimiz için birçok planımız var.

14

Aile bize mutluluğun basit şeylerde olduğunu öğretir.

15

Mutluluk ağır bir sırt çantasının taşınmasında

16

Basit bir oyunda...

17

Lezzetli yemeklerde...

18

Ya da bir öpücükte gizli.

19

Mutluluk, aynı ortak evrende uyuyabildiğiniz ve uyandığınız zamandır.

20

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Soosh sıcak aile çizimleri

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