Gerçek mutluluğun ne olduğunu gösteren sıcak aile çizimleri

Mutluyuz çünkü beraberiz.
Çünkü birbirimize bakıyoruz ...
... Ve birbirimizin rahatını önemsiyoruz.
En heyecan verici sürprizleri hazırlayın
Hayalleri gerçek yapın
Bir mucizeyi beklemek
Birbirinize yardımcı olun
Deneyimlerimizi paylaşın
Birlikte, soğuk havalardan korkmuyoruz ...
... ya da hastalıklardan.
Çünkü şimdiye kadarki en iyi destek ekibine sahibiz!
Sevmeyi biliyoruz
Ayrıca çok eğleniyoruz!
Ve geleceğimiz için birçok planımız var.
Aile bize mutluluğun basit şeylerde olduğunu öğretir.
Mutluluk ağır bir sırt çantasının taşınmasında
Basit bir oyunda...
Lezzetli yemeklerde...
Ya da bir öpücükte gizli.
Mutluluk, aynı ortak evrende uyuyabildiğiniz ve uyandığınız zamandır.
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