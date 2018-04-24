Gerçek mutluluğun ne olduğunu gösteren sıcak aile çizimleri

Mutluyuz çünkü beraberiz.

Çünkü birbirimize bakıyoruz ...

... Ve birbirimizin rahatını önemsiyoruz.

En heyecan verici sürprizleri hazırlayın

Hayalleri gerçek yapın

Bir mucizeyi beklemek

Birbirinize yardımcı olun

Deneyimlerimizi paylaşın

Birlikte, soğuk havalardan korkmuyoruz ...

... ya da hastalıklardan.

Çünkü şimdiye kadarki en iyi destek ekibine sahibiz!

Sevmeyi biliyoruz

Ayrıca çok eğleniyoruz!

Ve geleceğimiz için birçok planımız var.

Aile bize mutluluğun basit şeylerde olduğunu öğretir.

Mutluluk ağır bir sırt çantasının taşınmasında

Basit bir oyunda...

Lezzetli yemeklerde...

Ya da bir öpücükte gizli.

Mutluluk, aynı ortak evrende uyuyabildiğiniz ve uyandığınız zamandır.