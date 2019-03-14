Gerçek polis gelince ortaya çıktı! Meğer sürücü...

Kaza Zeytinburnu, D-100 Karayolu Cevizlibağ mevkiinde gece saat 03.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Uber sürücüsü olduğu öğrenilen İzzet Görkem, kullandığı 34 JF 1888 plakalı minibüsün direksiyon hakimiyetini D-100 Karayolu Edirne istikametinde kaybetti.

Sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüs Topkapı Cevizlibağ ayrımına geldiği sırada yolu ayıran bariyerlere çarptı. Kaza sonrası minibüste bulunan kadın yolcu yara almazken, beraberindeki Mahmut B. isimli kişi ise yaralandı. Sürücü aracı hemen kenara çekti. Kadın yolcu, durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Mahmut B.'ye ilk müdahaleyi yaparak Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Hastaneye kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Trafik polisleri de olay yerinde kadın yolcudan kaza hakkında bilgi alırken, sürücüye de alkol kontrolü yaptı.