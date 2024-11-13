Gerçek sonradan anlaşıldı! 13 yaşındaki çocuk AIDS nedeniyle hayatını kaybetti

İzmir'de 13 yaşında bir çocuk AIDS nedeniyle öldü. Başka çocukların da HIV+ olduğu iddia edildi. Çocuklarda HIV+ vakalarındaki artış dikkat çekiyor. Yalnızca İstanbul Tıp Fakültesi'nde şuanda HIV+ nedeniyle takip edilen 100 çocuk var.

"ŞUANDA 5 VAKAYI KAYBETMİŞİZ"

"Türkiye'de 2. büyük merkeziz" diyen İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ayper Somer, "Eski yıllarda böyle vakalarımız tek tüktü. Artık son 5-6 yıldır bu vakalarda artış oldu. 20 tane takipli cinsel yolla bulaşan AIDS hastası vakamız bulunmakta. 100 vakanın 20'si oluşturuyor oldukça yüksek bizim için. Toplam şuanda 5 vakayı kaybetmişiz." dedi.

NTV'nin haberine göre; Çocuklarda HIV+'in nedeni anne değilse cinsel yolla bulaşma söz konusu! Bu da bazen küçük yaşta cinsel birliktelik bazen de cinsel istismar anlamına geliyor. Bu nedenle her bir çocuk HIV vakası adli olarak da araştırılıyor.

Türkiye'de bilinen, teşhis konulan 250'ye yakın HIV+ çocuk var.

"ANNEDEN BEBEĞE BULAŞMA ENGELLENEBİLİYOR"

Prof. Dr. Ayper Somer, "Bizde şimdiye kadar istismar vakası 1 tane oldu. Zaten savcılık bize göndermişti. Ailelerin bu konuda uyanık olmalı! Çocukların özel yaşamlarını takip etmeli, güvenli ilişki konusunda onları bilgilendirmesi gerekiyor" diye konuştu.

Tedaviler sonrası son yıllarda anneden bebeğe bulaşma engellenebiliyor. İstanbul Tıp Fakültesi'nde anne HIV+'ken sağlıklı dünyaya gelen 200'e yakın çocuk takip ediliyor.