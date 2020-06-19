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Gerçek Survivor’u aratmadılar!

YAŞAM HABERLERİ  | 19.06.2020 11:57 | Son Güncelleme

Giresun'un Görele ilçesindeki Çavuşlu beldesinde kendilerine Survivor parkuru hazırlayan gençler, ünlü yarışmacılara taş çıkarttı. Parkuru tamamlamaya çalışan gençler arasında televizyondaki yarışmaları aratmayan çekişme yaşandı.

Beldeye bağlı Orta Mahalle’de araba lastikleri, tahta parçaları, file, merdiven ve ağaç dallarıyla yaptıkları parkurda gençler hem kıyasıya yarıştılar hem de eğlendiler. Korona virüs salgını nedeniyle uzun zamandır sıkıldıklarını anlatan gençler, kendi imkanlarıyla oluşturdukları parkurda hem eğlendiklerini hem de iyi bir aktivite olduğunu ifade ettiler.

Yarışmanın sunuculuğu yapan Arslan Şişman, boş vakitlerini değerlendirmek için köydeki arkadaşlarıyla birlik olduklarını belirterek, "Lastik, taş, merdiven, direk, tahta ve teneke gibi temin ettiğimiz malzemelerle yarışma alanını hazırladık. Uzun bir çalışma sonrasında oluşturduğumuz parkurda sosyal mesafe kurallarını da dikkate alarak yarışmalar yapıldı. Amacımız uzun zamandır evlerinde sıkılan arkadaşlarımızla bir aktivite yapmaktır. Yarışmalarda yetişkinlerin de bizi izlemeye gelmesi daha da heyecanlı bir hal aldı. Yarışmalarda başarılı olan takımlara ödül olarak Çavuşlu ekmeği hediye edildi” dedi. (İHA)

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