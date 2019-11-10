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Gerçek tahinin sırrı yerli susam

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2019 12:16 | Son Güncelleme

ADANA'da 30 yıldır şekerleme imalatı ve satışı yapan Şahin Özdoğru (45), özellikle kış aylarında yoğun ilgi gören tahinin, şekerleme satışlarının önüne geçtiğini söyledi.

Can ÇELİK/ADANA, (DHA)- ADANA'da 30 yıldır şekerleme imalatı ve satışı yapan Şahin Özdoğru (45), özellikle kış aylarında yoğun ilgi gören tahinin, şekerleme satışlarının önüne geçtiğini söyledi. Özdoğru, gerçek tahinin sırrının yerli susam olduğunu ve iş yerinde özel bir makineyle ürettiğini belirtti.
Merkez Seyhan ilçesi Kazancılar Çarşı'nda esnaf Şahin Özdoğru, yıllardır tahin ürettiğini, son yıllarda müşterilerinin yoğun ilgi gösterdiğini anlattı. Tahin yapımındaki önemli etkenlere dikkat çeken ve gerçek tahinin sırrını açıklayan Özdoğru, "Asıl mesele tahinin yerli susamdan yapılmasıdır. Ben susamı Karataş ilçesinin köylerinden özel olarak getirtiyorum. Piyasada tahinin içine yer fıstığı ve un karıştıran yerler var. O zaman tahin tüm özelliğini kaybeder. Orjinali yerli susamdan olur. Yıl boyunca tahin için talep oluyor. Ancak özellikle havalar soğuduğunda satışlar tavan yapıyor. Kilogramı 25 TL'den gidiyor. Günde yaklaşık 500 kilogram satış gerçekleştiriyorum. Bu rakamın Ramazan ayında 1 tonu buluyordu. Ürettiğim tahinleri yurt dışına da ihraç ediyorum. Özellikle Hollanda, Almanya ve İtalya'dan siparişler alıyorum" dedi.
YÜZYILLIK FOÇA TAŞI
Tahin makinesinin içinde denizden çıkarılan yüzyıllık foça taşı olduğunu söyleyen Şahin Özdoğru, "Bu taş normal taşlara benzemez. Sene de bir defa bakımı yapılır. Foça taşının önemi yerli susamı ezerek tat vermesidir. Normal bir taşla aynı tadı elde edemezsiniz. İyi bir ham madde ve usulüne uygun bir makineyle hem lezzetli hem de insan sağlığına faydalı tahin üretilebilir. Biz de bunu yapıyoruz" diye konuştu.
Gezmek için geldiği Adana'da tahin alıp İstanbul'a götüreceğini söyleyen Sibel Türk (40) ise çok sevdiğini ve her mevsim sıkça tükettiğini kaydetti.

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