"Gerçek teröristler bizi kandırarak kışladan çıkaranlarmış"

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında 4. Kolordu ve 28. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin davanın görülmesine devam edildi.

Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, sanıklar, yakınları, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Savcının esas hakkındaki mütalaasına karşı savunma yapan sanıklardan eski uzman çavuş Şefran Kızılçay, olay günü birliğinden aranması üzerine kışlaya gittiğini, askeri araçlara bindirilerek kışladan ayrıldıklarını söyledi.

Neden kışla dışına çıkıldığını bilmediğini ileri süren Kızılçay, "Ben Ankara'ya geleli yaklaşık bir yıl olmuştu. Ankara'dan önce Hakkari Dağlıca'da çok zor şartlarda 4 yıl 3 ay görev yaptım. Dağlıca'da görev yaparken hiç pusuya düşürülmedim ama Ankara'da komutanım bildiğim insanlar tarafından iradem fesada uğratılarak pusuya düşürüldüm." dedi.

Darbe girişimini polislerce teslim alınmasından sonra öğrendiğini iddia eden Kızılçay, "Kendini bir meczuba teslim etmiş, darbe yapma derdine düşmüş hainlerle bunlar tarafından kandırılmış olan beni ayırmanızı talep ediyorum." diye konuştu.