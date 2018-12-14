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Gerçek ve yalancı doğum kasılmaları nasıl ayırt edilir?

SAĞLIK HABERLERİ  | 14.12.2018 09:13 | Son Güncelleme

Anne adaylarını hamilelik sürecindeki kasılmalar hakkında bilgi veren İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Gökçenur Gönenç, gerçek ve yalancı doğum kasılmaları arasındaki farkları anlattı. Gebeliğin 22. Haftasından sonra kasılmaların başlamasının normal olduğunun altını çizen Dr. Öğr. Üyesi Gönenç, kasılmalar, büyüyen rahimin kaslarının kasılmasıyla oluştuğunu, gebeliğin son haftalarına doğru artış gösterdiğini söyledi. İşte detaylar...

Gerçek ve yalancı doğum kasılmaları nasıl ayırt edilir?

DOĞUM KASILMALARI NASIL ANLAŞILIR?

Kasılmalar bazı gebelerde, adet sancısı gibi tarif edilirken kimisinde; bele vuran ağrı, kimisinde kasık ağrısı, kimisinde ise karnın sertleşmesi olarak tarif edilmektedir. Bu kasılmaların olması aslında doğum süreci için olumludur çünkü bunların sonucunda vücut doğuma hazırlanmaktadır ancak bazı gebelerde kasılma olmayabilir veya gebe hissetmeyebilir, bu durum endişe edilecek bir durum değildir. Gerçek sancılar geldiğinde gebe bu sancıları hissedecektir. “Ya anlamayıp evde doğurursam” korkusu pek çok gebede vardır ama merak etmeyin anlayacaksınız. Burada önemli olan nokta bu yalancı sancıların gerçek sancılardan ayırt edilmesidir.

GERÇEK VE YALANCI DOĞUM KASILMALARI NASIL AYIRT EDİLİR?

Yalancı sancılar normal kabul edilirken gerçek sancıların varlığı erken doğumun habercisi olabilmekte, bazı durumlarda hastanede yatış gerektirebilmektedir. Yalancı sancıların tipik özelliği düzensiz olmalarıdır. Gerek şiddetleri, gerek sancı aralıkları birbirinden farklıdır. Sancı hisseden gebelerin yapması gereken şeylerden biri, sancı sıklığını takip etmektir. İstirahat haline geçmek, pozisyon değiştirmek, ılık duş almak, bol su içmek genellikle bu kasılmaların durmasını sağlayacaktır. Bu yapılanlara cevap vermeyen, sıklığı ve şiddeti artan kasılmaların varlığında hekim kontrolü gerekmektedir. NST cihazında sancıların varlığı, rahim ağzında kısalma, silinme veya açılma gibi bir takım değişikliklerin olması durumunda bu sancıların gerçek sancı olduğuna kanaat getirilir ve doğum için beklenen zaman gelmişse doğum için takip planlanırken erken haftalarda bu durum gelişmişse sancıların dinmesi için tedavi başlanabilir.

DOĞUM ZAMANI GELDİĞİNDE SANCI BİRDEN BAŞLAMAZ

Doğum zamanı gelmiş olan gebelerde, sancılar Yeşilçam filmlerindeki gibi birden bire başlamaz. İlk başlarda uzun aralıklarla gelirken, giderek sıklaşmaya başlar. Sancılar geldiğinde genelde 1 dakika kadar sürer, karın sertleşir ve kasılmalar gebenin yüzünü ekşitecek kadar ağrılı olmaya başlar. İlk ağrı hissettiğinde hastaneye yatırılan gebelerde yatış süresi çok uzun olup ev konforu sağlanamadığı için gebeler huzursuz olurlar. Doğumun aktif olarak başladığı durumlarda kasılma sıklığı 3-5 dakikada bir gelecek şekilde sıklaşır. Bu durumda hastanede izlem altında kalmak düşünülebilir.


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