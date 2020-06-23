Gerçek ve Yalancı Doğum Sancısı

Gebeliğin son aylarının yaklaşmasıyla birlikte anne adayları, rahimlerinde hissettikleri kasılmaları doğum sancıları ile karıştırır ve bu sebeple heyecanlanırlar. Oysaki “Braxton Hicks kontraksiyonları” olarak da tanımlanan kasılmalar gerçek doğum sancıları gibi rahmin açılmasına yol açmaz. Yani bu tip sancılar doğumun başladığı anlamına gelmez. Ancak bu sancılar anne adayının rahminin doğuma hazırlanması açısından önem taşır. Anne adaylarının doğum sancısı kaçıncı haftada başlar, yalancı ve gerçek doğum sancısı nasıl ayırt edilir gibi soruların cevapları hakkında bilgi sahibi olmaları daha rahat bir gebelik süreci geçirmeleri açısından önemlidir.
Rahim kasılmaları gebeliğin başlangıcından itibaren gerçekleşir. Bu kasılmaların fark edilmeye başlaması her bir anne adayı için farklı bir dönemde gerçekleşir. Bazı kadınlar kasılmaları çok erken dönemlerde hissetseler de çoğunluk bu kasılmaların doğum yaklaştıkça farkına varır. Tecrübeli anne adayları kasılmaları daha erken dönemde fark eder.
Seyrek ve düzensiz bir şekilde varlık gösteren yalancı kasılmalar, bedenin ihtiyacı olan sıvının kaybedilmesi ya da aşırı yorgun olunması halinde artar. Sancıların ne kadar süreceği ve ne süreyle anneyi etkileyeceği bilinmez. Ancak bu sancıların telaşa yol açması için bir neden yoktur. Yalancı doğum sancısı kaç saat sürer sorusuna tam olarak cevap verilemese de anne adaylarını rahatlatacak birkaç öneri mevcuttur.
Doğum sancısı, rahmin açılmasını sağlar ve doğumun başladığını işaret eder. Normal doğum bekleyen her anne adayı için doğum ağrıları kaç gün önceden başlar sorusu merak edilen noktalardan biridir. Doğumu işaret eden sancılar, yalancı sancılara göre daha geç başlar. Doğuma 24 saat kala yalancı doğum sancıları yerini gerçek sancılara bırakır. Bu sancılar 18 saat boyunca sürebilir. Peki doğum sancısı kaç dakikada bir gelir? Sancılar başlarda aralıklı olarak gelir. Sancıların sıklığı ve şiddeti doğum anı yaklaştıkça artar. Sancılarının sıklığı beş dakikaya indiği andan itibaren hastaneye gidilmesi uygun olur.
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Doğum sancıları karın bölgesinin tamamında hissedilir. Doğum sancısı nereden başlar? Doğum sancıları bel ve karın bölgesinden başlar, kasıklara doğru iner. Sancı doğumun yaklaşmasına bağlı olarak yer değiştirir. Sancı ilk başladığı anlarda adet sancısına veya gaz sancısına benzer bir şiddettedir. Sancının başlangıç zamanlarında hareketler henüz kısıtlanmaz. Sancının şiddeti gittikçe artar ve doğumun bitmesinin ardından tamamen sona erer.
Yalancı ve gerçek doğum sancıları birbirleriyle karıştırılsa da belirli ayrımlar sancıların niteliğini ortaya koyar. Anne adayının bu ayrımları gözlemleyerek hangi sancının etkisinde olduğunu anlaması mümkündür.
Doğum sancısı geldiğinde öncelikle sakin olunması gerekir. Sancılar da bu sürecin bir parçasıdır ve rahmi doğuma hazırlayarak vajinanın genişlemesini sağlar. Bebek doğum zamanı yaklaştıkça baş aşağı gelerek, doğum pozisyonuna girer. Bu süreçte de anneyi rahatsız eden birtakım kasılmalar yaşanabilir. Doğum sancıları bir anda şiddetlenmez. Bel ve uyluk bölgesinden başlayan sancılar daha hafif hissedilir. Sancıların şiddeti karın bölgesine doğru kaydıkça artar ve kasıklarda en şiddetli haline ulaşır. Doğum sancılarının başlaması ile birlikte annenin gerginliğini azaltacak birkaç yöntemin uygulanması önerilebilir.
Öncelikle civardaki kişilerin bu süreçte anneye destek olması önemlidir. Sancı aralıkları çok sık değilse ılık bir duş alınabilir.
Doğum sancılarının başladığı süreçte nişan gelmesi olarak adlandırılan durum yaşanabilir. Rahmin ağzında pelte kıvamında bir tıkaç olan nişan, kasılmalar ile birlikte rahmin açılmasıyla düşer. Kırmızı bir akıntı şeklinde fark edilen bu düşüş doğumun başladığının habercisidir. Annenin vajinasından kordon benzeri bir sarkma görüldüğü takdirde, sancıların sıklaşması beklenmeden hastaneye gidilmesi önerilir. Daha önce doğum yapmış annelerin sancıları daha kısa sürer, ilk doğumda ise sancı süresi biraz daha uzun olabilir.
Doğum sancılarının başlamasıyla birlikte bebeğin içinde bulunduğu kesenin yırtılmasıyla amniyon sıvısının boşalmaya başlaması da söz konusuysa vakit kaybetmeden doktor ile haberleşmek gerekir. Doğum için hazırlanan eşyaların da alınmasıyla birlikte hastaneye doğru yola çıkılmalıdır. Bu sıvının boşalmasının ardından bebeğin içinde bulunduğu ortam enfeksiyonlara açık hale gelir. Amniyon sıvısı, yapısı gereği bebeği koruyan bir sıvıdır. Bu saatten sonra annenin duş alması, sıvıyı kontrol etmek için tampon kullanması ya da enfeksiyon riski taşıyan herhangi bir durumun içinde bulunması önerilmez. Amniyon sıvısının boşalmasının ardından 12 saat içinde doğumun gerçekleşmesi beklenir. Bu sürenin uzaması durumunda doktor gerekli gördüğü takdirde doğumu kendisi yönlendirebilir veya sezaryen kararı alabilir. Alınacak bütün kararlarda hem annenin hem de bebeğin sağlığı göz önünde tutulur. Doğumun başlamasıyla ilgili bütün süreç anne adayına doğum öncesi süreçte doktor tarafından aktarılır. Bu bilgiler doğrultusunda doğum sırasında ve öncesinde yapılması gerekenler hakkında fikir sahibi olunur.
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