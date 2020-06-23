Gerçek ve Yalancı Doğum Sancısı

Gebeliğin son aylarının yaklaşmasıyla birlikte anne adayları, rahimlerinde hissettikleri kasılmaları doğum sancıları ile karıştırır ve bu sebeple heyecanlanırlar. Oysaki “Braxton Hicks kontraksiyonları” olarak da tanımlanan kasılmalar gerçek doğum sancıları gibi rahmin açılmasına yol açmaz. Yani bu tip sancılar doğumun başladığı anlamına gelmez. Ancak bu sancılar anne adayının rahminin doğuma hazırlanması açısından önem taşır. Anne adaylarının doğum sancısı kaçıncı haftada başlar, yalancı ve gerçek doğum sancısı nasıl ayırt edilir gibi soruların cevapları hakkında bilgi sahibi olmaları daha rahat bir gebelik süreci geçirmeleri açısından önemlidir. Yalancı Doğum Sancısı Nedir? Rahim kasılmaları gebeliğin başlangıcından itibaren gerçekleşir. Bu kasılmaların fark edilmeye başlaması her bir anne adayı için farklı bir dönemde gerçekleşir. Bazı kadınlar kasılmaları çok erken dönemlerde hissetseler de çoğunluk bu kasılmaların doğum yaklaştıkça farkına varır. Tecrübeli anne adayları kasılmaları daha erken dönemde fark eder.

Seyrek ve düzensiz bir şekilde varlık gösteren yalancı kasılmalar, bedenin ihtiyacı olan sıvının kaybedilmesi ya da aşırı yorgun olunması halinde artar. Sancıların ne kadar süreceği ve ne süreyle anneyi etkileyeceği bilinmez. Ancak bu sancıların telaşa yol açması için bir neden yoktur. Yalancı doğum sancısı kaç saat sürer sorusuna tam olarak cevap verilemese de anne adaylarını rahatlatacak birkaç öneri mevcuttur. Kasılma gerçekleştiği sıradaki pozisyonu değiştirmek kasılma sonucu ortaya çıkan rahatsızlık hissinin hafiflemesini sağlayabilir. Bazı kadınlar yürüyüş yaparak rahatlarken bazıları ise dinlenmeyi tercih ederler. En doğru çözüm kasılma sırasında neyin iyi geldiğini gözlemleyerek ona göre hareket etmektir.

Dehidrasyon, yani su kaybı kasılmaların şiddetini artırır. Gün içinde yeterli miktarda su içmek kasılmaların daha az hissedilmesini sağlar. Bu nedenle özellikle uykudan uyandıktan sonra bu sancıların ortaya çıkması olağan bir durumdur.

Gebelik süresince önerilen gevşeme ve nefes alıp verme egzersizleri de yalancı doğum sancıları ile baş etmede konusunda etkilidir. Sancı hissedildiği an sakin ve derin nefes almak sancının etkisini azaltır. Gerçek Doğum Sancısı Nedir? Doğum sancısı, rahmin açılmasını sağlar ve doğumun başladığını işaret eder. Normal doğum bekleyen her anne adayı için doğum ağrıları kaç gün önceden başlar sorusu merak edilen noktalardan biridir. Doğumu işaret eden sancılar, yalancı sancılara göre daha geç başlar. Doğuma 24 saat kala yalancı doğum sancıları yerini gerçek sancılara bırakır. Bu sancılar 18 saat boyunca sürebilir. Peki doğum sancısı kaç dakikada bir gelir? Sancılar başlarda aralıklı olarak gelir. Sancıların sıklığı ve şiddeti doğum anı yaklaştıkça artar. Sancılarının sıklığı beş dakikaya indiği andan itibaren hastaneye gidilmesi uygun olur.

Normal Doğum İle Alakalı Bilmeniz Gereken Tüm Detaylar: Normal Doğum Rehberi Doğum Sancısı Nerede Olur? Doğum sancıları karın bölgesinin tamamında hissedilir. Doğum sancısı nereden başlar? Doğum sancıları bel ve karın bölgesinden başlar, kasıklara doğru iner. Sancı doğumun yaklaşmasına bağlı olarak yer değiştirir. Sancı ilk başladığı anlarda adet sancısına veya gaz sancısına benzer bir şiddettedir. Sancının başlangıç zamanlarında hareketler henüz kısıtlanmaz. Sancının şiddeti gittikçe artar ve doğumun bitmesinin ardından tamamen sona erer. Gerçek ve Yalancı Doğum Sancısı Arasındaki Farklar Yalancı ve gerçek doğum sancıları birbirleriyle karıştırılsa da belirli ayrımlar sancıların niteliğini ortaya koyar. Anne adayının bu ayrımları gözlemleyerek hangi sancının etkisinde olduğunu anlaması mümkündür. Yalancı doğum sancıları düzensiz olarak gelir, ne zaman geleceği kestirilemez. Bu nedenle yalancı kasılmalar günde kaç kez olur sorusunun net bir yanıtı yoktur. Gerçek doğum sancılarında ise durum daha farklıdır. Belirli bir aralıkta ve düzenli olarak hissedilir.

Yalancı doğum sancılarının şiddeti hep aynıdır. Gerçek doğum sancısı şiddeti ise sürekli olarak artar.

Yalancı doğum sancıları ağrıdan çok rahatsızlık uyandırır. Gerçek doğum sancıları anne adayında ağrıya neden olabilir.

Yalancı doğum sancıları hareket ile azalabilir, hatta geçebilir, gerçek doğum sancıları ise geçmez. Doğum Sancısı Geldiğinde Yapılması Gerekenler Doğum sancısı geldiğinde öncelikle sakin olunması gerekir. Sancılar da bu sürecin bir parçasıdır ve rahmi doğuma hazırlayarak vajinanın genişlemesini sağlar. Bebek doğum zamanı yaklaştıkça baş aşağı gelerek, doğum pozisyonuna girer. Bu süreçte de anneyi rahatsız eden birtakım kasılmalar yaşanabilir. Doğum sancıları bir anda şiddetlenmez. Bel ve uyluk bölgesinden başlayan sancılar daha hafif hissedilir. Sancıların şiddeti karın bölgesine doğru kaydıkça artar ve kasıklarda en şiddetli haline ulaşır. Doğum sancılarının başlaması ile birlikte annenin gerginliğini azaltacak birkaç yöntemin uygulanması önerilebilir.