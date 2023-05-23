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Gerçek yaşını duyanlar şaşkınlığını gizleyemiyor! En az 25 yaş genç gösteriyor

23.05.2023 10:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaş ilerledikçe cildimizde ve saçlarımızda meydana gelen değişiklerin yanı sıra stilimizde uyguladığımız bazı hatalar da çok daha yaşlı görünmemize neden oluyor. TikTok'ta dekolteli üstü ve üzerine tam oturan pantolonuyla gerçek yaşını açıklayan bir kadın sosyal medyayı ikiye böldü. Birçok kullanıcı Latin kadının gerçek yaşına inanamadı.

Gerçek yaşını duyanlar şaşkınlığını gizleyemiyor! En az 25 yaş genç gösteriyor

TikTok fenomeni Julies, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla oldukça ilgi çekiyor. Gerçek yaşından çok daha genç gözüken Julies'in gençlik sırları merak ediliyor. Genç görünümü için benzer tarzlarda giyinen Latin güzel fit vücudunu sergileyerek gençlere taş çıkartıyor.

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Julies, yayınladığı videoda düşük belli bol kot pantolonla sırtı açık zincirli bir üst giyerek fit vücudunu gösterdi. Uzun kahverengi saçları ve minimal makyajıyla güzelliğini tamamlayan Julies, 48 yaşında olduğunu açıkladı.

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Videoyu izleyen 6.000 kişi şaşkınlığını gizleyemeyerek yorum yaptı. Sosyal medya kullanıcıları "İmkansız.","Şaka yaptığına oldukça eminim, millet," dedi.

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Bu görünümden etkilenen bir kadın, "Vay canına, o genç varlığını koru. Herhangi bir ipucu var mı?" diyerek Brezilyalı kadının gençlik sırrını merak etse de Julies, bu konu hakkında ipucu vermedi.

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Yayınladığı videolarda karın kaslarını gösteren kıyafetler tercih eden Julies'in tarzı da oldukça beğeniliyor.

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