Gerçek yaşını duyanlar şaşkınlığını gizleyemiyor! En az 25 yaş genç gösteriyor

TikTok fenomeni Julies, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla oldukça ilgi çekiyor. Gerçek yaşından çok daha genç gözüken Julies'in gençlik sırları merak ediliyor. Genç görünümü için benzer tarzlarda giyinen Latin güzel fit vücudunu sergileyerek gençlere taş çıkartıyor.

Julies, yayınladığı videoda düşük belli bol kot pantolonla sırtı açık zincirli bir üst giyerek fit vücudunu gösterdi. Uzun kahverengi saçları ve minimal makyajıyla güzelliğini tamamlayan Julies, 48 yaşında olduğunu açıkladı.

Videoyu izleyen 6.000 kişi şaşkınlığını gizleyemeyerek yorum yaptı. Sosyal medya kullanıcıları "İmkansız.","Şaka yaptığına oldukça eminim, millet," dedi.

Bu görünümden etkilenen bir kadın, "Vay canına, o genç varlığını koru. Herhangi bir ipucu var mı?" diyerek Brezilyalı kadının gençlik sırrını merak etse de Julies, bu konu hakkında ipucu vermedi.

Yayınladığı videolarda karın kaslarını gösteren kıyafetler tercih eden Julies'in tarzı da oldukça beğeniliyor.

