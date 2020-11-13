Gerçek Zamanlı Corona Riski Haritası Ne Kadar İsabetli?

Corona virüsünün yayılması sık sık kalabalık etkinliklere bağlandı. Birçok ülke ve şehirde dönem dönem restoranlar, barlar kapatıldı; düğünler, partiler, konserler ve spor organizasyonları iptal edildi. Peki, yaşadığınız yerde katılacağınız bir sosyal etkinlikte virüsü taşıyan biriyle karşılaşma olasılığını gösteren bir harita olsaydı, ne kadar risk alırdınız?

Bu sorunun yanıtı ABD’de Georgia Teknoloji Enstitüsü’nün geliştirdiği ücretsiz interaktif haritada gizli. ‘’Covid-19 Risk Değerlendirme Planlama Aracı’’ adlı bu harita, bağımsız bilimadamlarından oluşan hakem kurulundan geçti. Geçen hafta saygın bilim dergisi Nature'da yayınlanan çalışma şimdilik ABD ve bazı Avrupa ülkelerini kapsıyor.

COVID-19 Risk Değerlendirme Planlama Aracı, kantitatif biyolog Joshua Weitz tarafından geçen Mart ayında tasarlandı. Weitz, farklı yerlerde çeşitli boyutlardaki etkinliklere katılma riskini ölçmenin kolay bir yolunu arıyordu.

İlk işlem, herhangi bir ilçede kişi başına düşen enfeksiyon sayısını ve önerilen bir etkinliğin boyutunu hesaba katan bir grafikti. Daha sonra aynı bilgiler, kullanıcıların anlamasını daha da kolaylaştırmak için bir harita üzerine yerleştirildi.